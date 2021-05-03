Новая бразильская звезда. 5 европейских клубов охотятся за молодым нападающим Сантоса

19-летний форвард "Сантоса" Каю Жоржи является объектом интереса мадридского "Атлетико", а также итальянских "Ювентуса", "Интера", "Наполи" и "Лацио".

В 19 лет (исполнилось в январе) форвард отличился в последнем "Кубке Либертадорес", который его команда проиграла в финале против "Палмейраса". В общем Каю Жоржи забил 5 голов в 12 матчах. Он техничный, физически сильный и эффективный в борьбе перед воротами. Это то, благодаря чему он выделялся в командах U-15 и U-17 (с ними он стал чемпионом мира) в сборной Бразилии.

Сейчас Каю нацелен на продолжение карьеры в Европе. За ним следуют клубы Серии А, однако фаворитом в борьбе за игрока клуб Ла Лиги.

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Как сообщает Calciomercato.it, за последние дни Атлетико ускорил процедуру подписания Каю Жоржи благодаря замечательным отношениям с агентами игрока. В 2019 году матрасники уже перебили Ювентус в гонке за Ренана Лоди.

Сантос попросил 25 млн евро за Каю Жоржи, но контракт форварда истекает 31 декабря 2021 года. В Бразилии говорят, что с июля Каю выберет свою новую команду в Европе, а перейдет к ней в январе 2022 года.