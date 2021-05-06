В статусе капитана. Тайсон провел первый матч за Интернасьонал после возвращения

Бывший полузащитник "Шахтера" Тайсон сыграл за "Интернасьонал" в матче 3-го тура Кубка Либертадорес против парагвайской "Олимпии" Асунсьон (6:1).

Бразилец вышел в стартовом составе команды, при чем в статусе капитана, и провел на поле 72 минуты, после чего был заменен. Результативными действиями 33-летний футболист не отличился.

Это первый матч Тайсона за "Интернасьонал" после возвращения в клуб.

Отметим, что за Олимпию" Асунсьон сыграл экс-динамовец Дерлис Гонсалес, который отметился единственным голом с пенальти.

Напомним, что в "Интернасьонал" Тайсон перешел несколько недель назад, после того, как достиг соглашения с "Шахтером" о досрочном расторжении контракта.