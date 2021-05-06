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В статусе капитана. Тайсон провел первый матч за Интернасьонал после возвращения

Южная Америка
(1 голосов)

Бразилец провел на поле 72 минуты

В статусе капитана. Тайсон провел первый матч за Интернасьонал после возвращения

Фото: twitter.com/SCInternacional

Новина українською

Бывший полузащитник "Шахтера" Тайсон сыграл за "Интернасьонал" в матче 3-го тура Кубка Либертадорес против парагвайской "Олимпии" Асунсьон (6:1).

Бразилец вышел в стартовом составе команды, при чем в статусе капитана, и провел на поле 72 минуты, после чего был заменен. Результативными действиями 33-летний футболист не отличился.

Это первый матч Тайсона за "Интернасьонал" после возвращения в клуб.

Отметим, что за Олимпию" Асунсьон сыграл экс-динамовец Дерлис Гонсалес, который отметился единственным голом с пенальти.

Напомним, что в "Интернасьонал" Тайсон перешел несколько недель назад, после того, как достиг соглашения с "Шахтером" о досрочном расторжении контракта.

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В статье: Тайсон Интернасьонал (Порту-Алегри)
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Комментарии (1)
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Консєрв Елєктрік (Дніпро)
06.05.2021 в 10:48
І зразу кеп? До добра це не доведе!
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