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Наставник сборной Бразилии объявил заявку на матчи отбора к ЧМ-2022

Южная Америка
(1 голосов)

А кого можно было взять из УПЛ?

Наставник сборной Бразилии объявил заявку на матчи отбора к ЧМ-2022

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Главный тренер сборной Бразилии Тите объявил состав на отборочные матчи ЧМ-2022 против Эквадора (3 июня) и Парагвая (8 июня).

Вратари: Алиссон (Ливерпуль), Эдерсон (Манчестер Сити), Уевертон (Палмейрас).

Защитники: Дани Алвес (Сан-Паулу), Данило, Алекс Сандро (оба - Ювентус), Ренан Лоди (Атлетико), Эдер Милитау (Реал), Лукас Вериссимо (Бенфика), Маркиньос (ПСЖ), Тиагу Силва (Челси).

Полузащитники: Фабиньо (Ливерпуль), Фред (Манчестер Юнайтед), Лукас Пакета (Лион), Каземиро (Реал), Дуглас Луис (Астон Вилла), Эвертон Рибейро (Фламенго).

Нападающие: Эвертон Соарес (Бенфика), Роберто Фирмино (Ливерпуль), Габриэл Барбоза (Фламенго), Габриэл Жезус (Манчестер Сити), Неймар (ПСЖ), Ришарлисон (Эвертон), Винисиус Жуниор (Реал).

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В статье: Бразилия Тите отбор к ЧМ-2022
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Комментарии (1)
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KapiToshka (Kropyvnytskyi)
14.05.2021 в 20:13
В Бразилии можно не один состав собрать. И каждый будет претендовать на чемпионство. А чё, финал "Бразилия-2 – Бразилия-3", а первый состав из мультимиллионеров вылетает в 1/4.
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