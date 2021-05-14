Наставник сборной Бразилии объявил заявку на матчи отбора к ЧМ-2022
А кого можно было взять из УПЛ?
Главный тренер сборной Бразилии Тите объявил состав на отборочные матчи ЧМ-2022 против Эквадора (3 июня) и Парагвая (8 июня).
Вратари: Алиссон (Ливерпуль), Эдерсон (Манчестер Сити), Уевертон (Палмейрас).
Защитники: Дани Алвес (Сан-Паулу), Данило, Алекс Сандро (оба - Ювентус), Ренан Лоди (Атлетико), Эдер Милитау (Реал), Лукас Вериссимо (Бенфика), Маркиньос (ПСЖ), Тиагу Силва (Челси).
Полузащитники: Фабиньо (Ливерпуль), Фред (Манчестер Юнайтед), Лукас Пакета (Лион), Каземиро (Реал), Дуглас Луис (Астон Вилла), Эвертон Рибейро (Фламенго).
Нападающие: Эвертон Соарес (Бенфика), Роберто Фирмино (Ливерпуль), Габриэл Барбоза (Фламенго), Габриэл Жезус (Манчестер Сити), Неймар (ПСЖ), Ришарлисон (Эвертон), Винисиус Жуниор (Реал).
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