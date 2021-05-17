Тевес и коронавирус побеждают Ривер Плейт, но лишь в серии пенальти

В Аргентине сейчас идет плей-офф Кубка профессиональной лиги, это сжатый вариант чемпионата, ведь полноценное первенство страны из-за пандемии не проводится уже более года. Украшением четвертьфиналов, конечно же, называли матч Суперкласико, поединок "Бока Хуниорс" - "Ривер Плейт". Последние три таких противостояния были на поле "генуэзцев", два из них в этом году и оба они закончились ничейным счетом и удалениями по одному игроку каждой из команд. Но теперь страсти достигли градуса кипения еще до матча.

За день до Суперкласико аргентинское медиа-пространство взорвалось новостью, что ошеломила болельщиков "Ривер Плейт" - 12 положительных тестов на коронавирус, из них 10 у игроков, а также у тренера вратарей Альберто Монтеса и начальника охраны команды.

Тренер Гальярдо в один миг потерял Пауло Диаса, Федерико Жиротти, Энрике Болонью, Германа Люкса, Роберта Рохаса, Николаса де ла Круза, Рафаэля Борре, Бруно Сукулини, Томаса Кастро Понсе и Франко Петроли. Так ужасно выглядела ситуация после обеда, но уже после ужина жизнь доказала, что тезис "хуже не бывает" слишком наивен. Свежие результаты констатировали вирус у Франко Армани, Матиаса Суареса, Агустина Палавесино, Бенхамина Роллейзера и Сантьяго Симона. Всего пятнадцать игроков! Даже пятнадцать с половиной, учитывая то, что Гонсало Монтиэль должен был еще набирать форму, но в такой ситуации он уже полноценно готовился к игре.

Даже потеря одного из лучших бомбардиров Южной Америки колумбийца Сантоса Борре не стала настолько ужасной, как вратарская дыра - все четверо киперов, которые полностью или частично работали с главной командой, оказались на карантине (Армани, Люкс, Болонья и Петроли). Марсело Галлардо в тот момент имел под своим командованием ровно 11 игроков, среди которых не было ни одного вратаря. Поэтому пришлось довызвать из молодежного списка заявки Томаса Ласерда, Фелипе Пенью Биафоре, Лукаса Белтрана, Томаса Галвана, Даниэля Лусеро и единственного голкипера 21-летнего Алана Диаса.

Президент "Ривера" Родольфо Д'Онофрио выступил с мотивационной публичной речью: "Я верю в этих ребят, а также в то, что они хорошо сыграют и в среду (Либертадорес против колумбийского "СантаФе"). Перед лицом опасности мы всегда находили силы бороться. Завтра мы собираемся достичь чего-то героического, а если не достигнем, то все равно поддержим нашу команду".

В лагере же "Боки" реакция на такие новости была несколько нервной, тренер Мигель Анхель Руссо понимал, что все стратегические приготовления нужно менять, также он опасался расслабленности подопечных. "Я не дам вам спать!", - по свидетельству очевидцев, кричал в раздевалке после занятия наставник. Также он почти цитировал Йожефа Сабо, вспоминая о том, чего не стоит делать в танке. Лидеры команде Карлос Изкьердос и Карлитос Тевес поддержали Руссо.

Нервозность реакции "бокенсес" также стоит списать на их последнюю статистику - три поражения в трех играх. После этого неудачу в игре с главным врагом, который оказался в таком тяжелом положении, болельщики не прощают, пусть они и отсутствуют на трибунах.

Игра же вышла средне насыщенной с достаточным количеством острых моментов, но достаточно стерильной в эмоциональном контексте. Оба гола были забиты после ударов головой. В целом "Бока" имела несколько больше возможностей отличиться за "миллионеров". В серии пенальти Аугустин Росси дважды угадал угол для броска, что и решило судьбу противостояния. Хотя больше всего запомнился пижонский удар "Паненкой" Кардоныа, когда Диас успел упасть в угол, встать, вернуться и отбить легкий навес по центру.

Буэнос-Айрес. Стадион "Альберто Хосе Армандо - Ла Бомбонера"

Четвертьфинал Копа де ла Лига Пофесионал

"Бока Хуниорс" - "Ривер Плейт" 1:1 (1:0), серия пенальти 4:2

Голы: Тевес (11) - Альварес (68)

Пенальти забили: Тевес, Вижай, Изкьердос, Буффарини - Монтиэля, Альварес

Пенальти не забили: Кардона - Анжилери, Понсио

"Бока Хуниорс": Росси - Буффарини, Изкьердос, Рохо, Фабра (Мас, 73) - Медина, Варела (Кампусано, 74), Алмендра (Кардона, 74) - Вижай, Тевес, Павон

Тренер: Мигель Анхель Руссо

"Ривер Плейт": Алан Диас - Монтиэль, Майдана, Мартинес, Анжилери - Альварес, Перес (Перес, 46), Понсио, Каско (Галван, 66) - Карраскаль (Белтран, 65) - Фонтана (Лусеро, 81)

Тренер: Марсело Гальярдо

Арбитр: Факундо Тежо (Баиа Бланка)

Предупреждение: Буффарини, Фабра, Вижай, Кардона - Перес, Майдана, Мартинес.

Другие четвертьфиналы:

"Эстудиантес" - "Индепендьенте" 0:0, серия пенальти 2: 4

"Колон" - "Тажерес де Кордоба" 1:1 (1:1), серия пенальти 5: 3

"Велес Сарсфилд" - "Расинг" 0:0, серия пенальти 2: 4

В полуфиналах сыграют: