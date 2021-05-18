По канонам кольцевой композиции: экс-игрок Шахтера близок к возвращению в Гремио
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DAZN
В бразильском "Гремио" подтвердили, что в основную команду уже совсем скоро перейдет вингер Дуглас Коста. Игрок вернется в коллектив на правах свободного агента, об этом сообщил вице-президент клуба в подкасте Globo Esporte.
"Сейчас ведутся переговоры. "Ювентус" позволил вести диалог с Костой. Все необходимые документы будут у нас буквально на днях. Я думаю, мы успеем зарегистрировать исполнителя до закрытия трансферного окна".
Контракт 30-летнего Дугласа Косты с "Ювентусом" истекает летом следующего года. С 2010-го по 2015-й бразилец выступал за донецкий "Шахтер", после чего защищал цвета "Баварии" и "Ювентуса". Профессиональную карьеру исполнитель начинал в "Гремио".
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