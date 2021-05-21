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В Аргентине приостановлены футбольные соревнования

Южная Америка
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Из-за пандемии

В Аргентине приостановлены футбольные соревнования

Фото: betodrom/автор невідомий

Новина українською

Аргентинская футбольная ассоциация объявила о прекращении национальных турниров из-за неблагоприятной ситуации с распространением коронавируса в стране.

Запрет действует с сегодняшнего дня до 30 мая включительно и затронет полуфиналы и финал кубка лиги (Кубка Марадоны).

Пока не планируется внесения изменений в расписание матчей Кубка Либертадорес и Кубка Судамерикана.

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Ранее стало известно, что Аргентина проведет Кубок Америки, который должен состояться с 13 июня по 10 июля. Колумбия лишилась права на совместное проведение турнира из-за протестов в стране.

В апреле-мае в Аргентине резко возросло количество новых случаев заражения коронавируса. Вчера было зафиксировано около 36 000 случаев заражения.

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В статье: Чемпионат Аргентины коронавирус
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