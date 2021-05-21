В Аргентине приостановлены футбольные соревнования
Из-за пандемии
Фото: betodrom/автор невідомий
Аргентинская футбольная ассоциация объявила о прекращении национальных турниров из-за неблагоприятной ситуации с распространением коронавируса в стране.
Запрет действует с сегодняшнего дня до 30 мая включительно и затронет полуфиналы и финал кубка лиги (Кубка Марадоны).
Пока не планируется внесения изменений в расписание матчей Кубка Либертадорес и Кубка Судамерикана.
Ранее стало известно, что Аргентина проведет Кубок Америки, который должен состояться с 13 июня по 10 июля. Колумбия лишилась права на совместное проведение турнира из-за протестов в стране.
В апреле-мае в Аргентине резко возросло количество новых случаев заражения коронавируса. Вчера было зафиксировано около 36 000 случаев заражения.
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