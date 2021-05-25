Бывший защитник Барселоны и Арсенала возглавил Коринтианс
Казалось бы, совсем недавно еще играл
Corinthians
Экс-футболист каталонской "Барселоны" и лондонского "Арсенала" Силвиньо официально возглавил "Коринтианс". 47-летний бразильский специалист подписал трудовой договор с клубом из штата Сан-Паулу до конца 2022 года.
В сезоне 2013/14 он работал в клубе помощником главного тренера, также занимал аналогичную должность в еще нескольких бразильских командах и миланском "Интере". В 2019-м Силвио Мендес Кампос Жуниор стоял у руля "Лиона".
Силвиньо – воспитанник "мушкетеров". Будучи игроком, он также защищал цвета "Арсенала", "Сельты", "Барселоны" и "Манчестер Сити".
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Источник:Corinthians
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