  1. UA-Футбол ⚽
  2. Южная Америка
  3. Тайсон с Интернасьоналом пробился в плей-офф Кубка Либертадорес
В тренде

Тайсон с Интернасьоналом пробился в плей-офф Кубка Либертадорес

Южная Америка
(1 голосов)

Бразилец провел полный матч

Тайсон с Интернасьоналом пробился в плей-офф Кубка Либертадорес

Фото: twitter.com/SCInternacional

Новина українською

Бразильский полузащитник Тайсон, ранее выступавший за харьковский "Металлист" и донецкий "Шахтер", принял участие в поединке группового раунда Кубка Либертадорес против боливийского клуба "Олвейз Рэди".

33-летний хавбек вывел команду на поле с капитанской повязкой и провел полный матч.

Игра завершилась вничью 0:0, что и позволило бразильскому клубу занять итоговое первое место в группе В и пробиться в плей-офф Кубка Либертадорес.

Соперник "Интерансьонала" в 1/8 финала Кубка Либертадорес станет известен позже.

Читайте такжеПочему Тайсон легионер №1 в истории УПЛ? Видео

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тайсон Интернасьонал (Бразилия)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...