Тайсон с Интернасьоналом пробился в плей-офф Кубка Либертадорес

Бразильский полузащитник Тайсон, ранее выступавший за харьковский "Металлист" и донецкий "Шахтер", принял участие в поединке группового раунда Кубка Либертадорес против боливийского клуба "Олвейз Рэди".

33-летний хавбек вывел команду на поле с капитанской повязкой и провел полный матч.

Игра завершилась вничью 0:0, что и позволило бразильскому клубу занять итоговое первое место в группе В и пробиться в плей-офф Кубка Либертадорес.

Соперник "Интерансьонала" в 1/8 финала Кубка Либертадорес станет известен позже.