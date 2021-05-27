Тайсон с Интернасьоналом пробился в плей-офф Кубка Либертадорес
Бразилец провел полный матч
Фото: twitter.com/SCInternacional
Бразильский полузащитник Тайсон, ранее выступавший за харьковский "Металлист" и донецкий "Шахтер", принял участие в поединке группового раунда Кубка Либертадорес против боливийского клуба "Олвейз Рэди".
33-летний хавбек вывел команду на поле с капитанской повязкой и провел полный матч.
Игра завершилась вничью 0:0, что и позволило бразильскому клубу занять итоговое первое место в группе В и пробиться в плей-офф Кубка Либертадорес.
Соперник "Интерансьонала" в 1/8 финала Кубка Либертадорес станет известен позже.
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