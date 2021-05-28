Легионер Шахтера получил вызов в Олимпийскую сборную Бразилии

Защитник донецкого "Шахтера" Витао получил вызов в Олимпийскую сборную вместо травмированного защитника "Ромы" Рожера Ибаньеса. Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Бразилии.

Это дебютный вызов для 21-летнего футболиста. Ранее он принимал участие в сборах и играх лишь юношеских команды.

В расположение команды 23 игрока должны появится 30 и 31 мая. Два товарищеских матча сборная проведет 5 и 8 июня в Сербии, после чего главный тренер Андре Жардин назовет окончательную заявку на Олимпийские игры в Токио.

Отметим, что в минувшем сезоне бразилец Витао за "Шахтер" во всех турнирах провел 17 матчей и сделал результативную передачу.