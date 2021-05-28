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Хамеса Родригеса выгнали из сборной Колумбии

Южная Америка
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Хамеса Родригеса выгнали из сборной Колумбии

Новина українською

Атакующий полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес пропустит матчи Кубка Америки.

Также 29-летний футболист не сыграет в ближайших играх квалификации ЧМ-2022 против команд Перу (4 июня) и Аргентины (9 июня).

Игрок английского "Эвертона" был выведен из состава национальной сборной из-за неудовлетворительных физических кондиций, сообщает колумбийская федерация.

В этом сезоне АПЛ Родригес провел 23 матча, забил 6 голов и сделал 4 голевые передачи.

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В статье: Колумбия Хамес Родригес Эвертон (Ливерпуль)
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