Хамес Родригес: С удивлением увидел сообщение, что на меня не рассчитывают и желают скорейшего выздоровления

Полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес прокомментировал на своем аккаунте в Twitter свое исключение из состава главной команды его страны :

"Я нахожусь на завершающей стадии восстановления. Я потратил достаточно времени, чтобы полностью вернуться к тренировочной практике.

Восстановление предполагает меры предосторожности. Я был бы готов присоединиться к команде на седьмой день сборов и, конечно, принять участие в Кубке Америки.

С удивлением увидел сообщение, что на меня не рассчитывают и желают скорейшего выздоровления. Я уже восстановился и многим пожертвовал.

Это вызывает у меня глубокое разочарование, потому что играть за свою страну – много значит для меня.

Отсутствие доверия со стороны тренерского штаба ломает все и причиняет огромную боль, поскольку я всегда был готов пожертвовать даже жизнью ради Колумбии.

Желаю команде всего наилучшего. Я буду поддерживать вас с таким же энтузиазмом, как и всегда", - сказал Хамес.