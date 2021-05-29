Хамес Родригес: С удивлением увидел сообщение, что на меня не рассчитывают и желают скорейшего выздоровления
Странное решение
Полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес прокомментировал на своем аккаунте в Twitter свое
"Я нахожусь на завершающей стадии восстановления. Я потратил достаточно времени, чтобы полностью вернуться к тренировочной практике.
Восстановление предполагает меры предосторожности. Я был бы готов присоединиться к команде на седьмой день сборов и, конечно, принять участие в Кубке Америки.
С удивлением увидел сообщение, что на меня не рассчитывают и желают скорейшего выздоровления. Я уже восстановился и многим пожертвовал.
Это вызывает у меня глубокое разочарование, потому что играть за свою страну – много значит для меня.
Отсутствие доверия со стороны тренерского штаба ломает все и причиняет огромную боль, поскольку я всегда был готов пожертвовать даже жизнью ради Колумбии.
Желаю команде всего наилучшего. Я буду поддерживать вас с таким же энтузиазмом, как и всегда", - сказал Хамес.
Напомним, что полузащитник "Эвертона" пропустил пять матчей "ирисок" из шести последних, сыграв в мае лишь 77 минут против "Шеффилд Юнайтед". Причиной стала травма мышцы. Он должен был восстановиться к матчам Кубка Америки, который начнется 11 июня, однако колумбийская футбольная федерация решила не ждать возвращения игрока из лазарета.
Напомним, что Хамес на данный момент является вторым лучшим бомбардиром в истории сборной Колумбии с 23-ю мячами. Его опережает только Радамель Фалькао, у которого 32 точных удара.
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