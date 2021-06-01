Видаля госпитализировали с коронавирусом
Полузащитник сборной Чили заразился коронавирусной инфекцией
Полузащитник "Интера" и сборной Чили Артуро Видаль заразился коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба чилийской федерации футбола.
"В ходе ежедневного профилактического осмотра, проведённого 31 мая, ему был поставлен диагноз "коронавирус". Артуро был госпитализирован и изолирован от группы более чем на 72 часа в качестве превентивной меры, принятой медицинской бригадой, в связи с наличием ранее зарегистрированного тяжёлого тонзиллита", - говорится в сообщении.
Видаль пропустит матчи сборной Чили в отборе ЧМ-2022 с Аргентиной (4 июня) и Боливией (9 июня). Неизвестно, сможет ли футболист принять участие в Кубке Америки, который начнётся 13 июня.
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