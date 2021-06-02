Президент Бразилии подтвердил проведение Копа Америка. Эпидемиологи прогнозируют катастрофу

Президент Бразилии Жаир Болсонару на встрече с представителями Министерства здравоохранения подтвердил, что страна проведет Копа Америка-2020. В твиттере сообщение продублировал глава его штаба Луис Эдуардо Рамос.

Решение о переносе Копы из Аргентины в Бразилию было принято КОНМЕБОЛ 31 мая, поскольку аргентинское правительство оказалось не готово проводить турнир со зрителями в условиях пандемии.

"От лица руководства южноамериканского футбола хочу поблагодарить президента Болсонару за быстрое и эффективное решение проблемы. Турнир будет проведен без драконовских протоколов здоровья", - отметил президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес.

Confirmada a Copa América no Brasil. Venceu a coerência! O ???????? que sedia jogos da Libertadores, Sul-Americana, sem falar nos campeonatos estaduais e brasileiro, não poderia virar as costas para um campeonato tradicional como este. As partidas serão em MT, RJ, DF e GO, sem público. — Ministro Luiz Ramos (@MinLuizRamos) June 1, 2021

Внутри Бразилии ситуация, впрочем, далеко не так однозначна. Пандемия коронавируса накрыла страну даже в большей степени, чем это происходит в Аргентине. Более пяти губернаторов крупных штатов уже отказались принимать на своей территории матчи Копы. Болсонару объявил, что турнир будет сыгран в штатах Рио-де-Жанейро, Мату-Гросу, Гояс и федеральном столичном округе, где руководящие посты занимают его соратники.

В то же время доктор Жозе Давид Урбаэс из Центра инфекционных заболеваний Бразилии в интервью AFP назвал решение провести Копу безумием:

"Организовывать тут сейчас такое мероприятие - бред. В худшие фазы пандемии в 2020 году мы имели показатели заболеваемости в 3-4 раза ниже, чем сейчас. Впечатление, будто ситуация пошла на поправку, абсолютная ложь. Реальность такова, что мы находимся в фазе очень быстрого распространения вируса по стране".

Статистика заболеваемости по стране подтверждает его слова - последние три месяца число новых заражений и смертей только растет. По состоянию на 2 июня в Бразилии болеют на COVID 1,1 млн человек, а 465 тысяч умерли от болезни - это второй худший показатель в мире после США.

Между тем, КОНМЕБОЛ ранее обещала, что на матчах Копы-2020 трибуны будут заполнены минимум на 30%. Сам же турнир должен пройти с 11 июня по 10 июля.