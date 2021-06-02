  1. UA-Футбол ⚽
  2. Южная Америка
  3. Президент Бразилии подтвердил проведение Копа Америка. Эпидемиологи прогнозируют катастрофу
В тренде

Президент Бразилии подтвердил проведение Копа Америка. Эпидемиологи прогнозируют катастрофу

Южная Америка
(1 голосов)

Столкновение пандемии и популизма

Президент Бразилии подтвердил проведение Копа Америка. Эпидемиологи прогнозируют катастрофу

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Guillermo Legaria

Новина українською

Президент Бразилии Жаир Болсонару на встрече с представителями Министерства здравоохранения подтвердил, что страна проведет Копа Америка-2020. В твиттере сообщение продублировал глава его штаба Луис Эдуардо Рамос.

Решение о переносе Копы из Аргентины в Бразилию было принято КОНМЕБОЛ 31 мая, поскольку аргентинское правительство оказалось не готово проводить турнир со зрителями в условиях пандемии.

"От лица руководства южноамериканского футбола хочу поблагодарить президента Болсонару за быстрое и эффективное решение проблемы. Турнир будет проведен без драконовских протоколов здоровья", - отметил президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес.

Внутри Бразилии ситуация, впрочем, далеко не так однозначна. Пандемия коронавируса накрыла страну даже в большей степени, чем это происходит в Аргентине. Более пяти губернаторов крупных штатов уже отказались принимать на своей территории матчи Копы. Болсонару объявил, что турнир будет сыгран в штатах Рио-де-Жанейро, Мату-Гросу, Гояс и федеральном столичном округе, где руководящие посты занимают его соратники.

В то же время доктор Жозе Давид Урбаэс из Центра инфекционных заболеваний Бразилии в интервью AFP назвал решение провести Копу безумием:

"Организовывать тут сейчас такое мероприятие - бред. В худшие фазы пандемии в 2020 году мы имели показатели заболеваемости в 3-4 раза ниже, чем сейчас. Впечатление, будто ситуация пошла на поправку, абсолютная ложь. Реальность такова, что мы находимся в фазе очень быстрого распространения вируса по стране".

Президент Бразилии подтвердил проведение Копа Америка. Эпидемиологи прогнозируют катастрофу - изображение 1

Статистика заболеваемости по стране подтверждает его слова - последние три месяца число новых заражений и смертей только растет. По состоянию на 2 июня в Бразилии болеют на COVID 1,1 млн человек, а 465 тысяч умерли от болезни - это второй худший показатель в мире после США.

Между тем, КОНМЕБОЛ ранее обещала, что на матчах Копы-2020 трибуны будут заполнены минимум на 30%. Сам же турнир должен пройти с 11 июня по 10 июля.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: КОНМЕБОЛ Копа Америка коронавирус Жаир Болсонару
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Герасим
02.06.2021 в 12:34
Коронавірус - Ні не чули
Ответить
0
0
football_soccer (Украина)
02.06.2021 в 12:14
популизм это ходить в магазины , на работу , пользоваться общественным транспортом но запрещать посидеть на стадионе 90 минут, мотивируя это "катастрофой ". Вот это действительно популизм.
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 4300 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...