Президент Бразилии подтвердил проведение Копа Америка. Эпидемиологи прогнозируют катастрофу

Президент Бразилии Жаир Болсонару на встрече с представителями Министерства здравоохранения подтвердил, что страна проведет Копа Америка-2020. В твиттере сообщение продублировал глава его штаба Луис Эдуардо Рамос.

Решение о переносе Копы из Аргентины в Бразилию было принято КОНМЕБОЛ 31 мая, поскольку аргентинское правительство оказалось не готово проводить турнир со зрителями в условиях пандемии.

Confirmada a Copa América no Brasil. Venceu a coerência! O ???????? que sedia jogos da Libertadores, Sul-Americana, sem falar nos campeonatos estaduais e brasileiro, não poderia virar as costas para um campeonato tradicional como este. As partidas serão em MT, RJ, DF e GO, sem público.