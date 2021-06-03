Стало известно место проведения финала Кубка Америки-2021
Турнир пройдет с 13 июня по 10 июля
Финальный матч Кубка Америки пройдет 10 июля на стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро. Об этом информирует Twitter Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).
Турнир пройдет в Бразилии с 13 июня по 10 июля. Матч открытия пройдет на стадионе имени Гарринчив в столице страны городе Бразилиа, где хозяева турнира сыграют со сборной Венесуэлы.
Полуфиналы Кубка Америки пройдут 5 и 6 июля на стадионе Нилтона Сантоса в Рио-де-Жанейро и стадионе имени Гарринчи. Матч за третье место состоится 9 июля также в Бразилиа.
Assim serão jogadas as partidas da CONMEBOL #CopaAmérica 2021 ???? Falta cada vez menos! ⚽????????#VibraOContinente pic.twitter.com/yQsnkomAvb— Copa América (@CopaAmerica) June 3, 2021
Напомним, что Кубок Америки должен был состояться в Колумбии и Аргентине. Однако Колумбию лишили этого права из-за текущей политической ситуации и пандемии коронавируса. Аргентина лишилась права провести турнир также из-за коронавируса.
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