Сборная Бразилии отказалась от участия в Копа Америка
Фото: EFE/Лукас Фігейредо
Национальная сборная команда Бразилии решила отказаться от участия в Кубке Америки. Футболисты дали понять, что не сыграют на турнире.
Бразильцы также контактируют с игроками других команд, пытаются организовано выступить против Кубка Америки, сообщает As.
Бунт футболистов сборной Бразилии начался тогда, когда они через медиа узнали, что Кубок Америки пройдет в их стране.
Сначала турнир должны были принять Колумбия и Аргентина. Однако в Колумбии был отозван из-за политической ситуации в стране, в Аргентине - из-за медицинской. При этом в Бразилии ситуация с распространением коронавируса также остается сложной.
С тех пор, когда Бразилия была объявлена принимающей стороной Кубка Америки, ни один игрок национальной команды не выступил с комментариями.
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