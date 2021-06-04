Сборная Бразилии отказалась от участия в Копа Америка

Национальная сборная команда Бразилии решила отказаться от участия в Кубке Америки. Футболисты дали понять, что не сыграют на турнире.

Бразильцы также контактируют с игроками других команд, пытаются организовано выступить против Кубка Америки, сообщает As.

Бунт футболистов сборной Бразилии начался тогда, когда они через медиа узнали, что Кубок Америки пройдет в их стране.

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Сначала турнир должны были принять Колумбия и Аргентина. Однако в Колумбии был отозван из-за политической ситуации в стране, в Аргентине - из-за медицинской. При этом в Бразилии ситуация с распространением коронавируса также остается сложной.

С тех пор, когда Бразилия была объявлена ​​принимающей стороной Кубка Америки, ни один игрок национальной команды не выступил с комментариями.