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Тевес третий раз покинул Бока Хуниорс

Южная Америка
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37-летний форвард продолжит карьеру в другом месте

Тевес третий раз покинул Бока Хуниорс

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Guilherme Calvo-Pool

Новина українською

Знаменитый нападающий Карлос Тевес покинул "Бока Хуниорс". Стороны не активировали опцию продления сделки еще на сезон.

"Это самое сложное решение в моей жизни. Я знаю, что через три месяца мне снова захочется играть, но я знаю, что это будет уже не в "Боке", - признался 37-летний ветеран.

Для него это уже третий уход из "Боки" в карьере - в 2005 году Тевес покинул клуб, чтобы перейти в "Коринтианс", а оттуда в Европу; также в 2017 году Карлос уезжал из "Боки" в Китай, но уже через год вернулся.

Суммарно на счету Тевеса 192 матча и 61 гол за родной клуб. Еще 76 матчей и 13 голов "Апач" провел за сборную Аргентины.

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В статье: Карлос Тевес Бока Хуниорс
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