Тевес третий раз покинул Бока Хуниорс
37-летний форвард продолжит карьеру в другом месте
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Guilherme Calvo-Pool
Знаменитый нападающий Карлос Тевес покинул "Бока Хуниорс". Стороны не активировали опцию продления сделки еще на сезон.
"Это самое сложное решение в моей жизни. Я знаю, что через три месяца мне снова захочется играть, но я знаю, что это будет уже не в "Боке", - признался 37-летний ветеран.
Для него это уже третий уход из "Боки" в карьере - в 2005 году Тевес покинул клуб, чтобы перейти в "Коринтианс", а оттуда в Европу; также в 2017 году Карлос уезжал из "Боки" в Китай, но уже через год вернулся.
Суммарно на счету Тевеса 192 матча и 61 гол за родной клуб. Еще 76 матчей и 13 голов "Апач" провел за сборную Аргентины.
#GraciasCarlitos pic.twitter.com/zNbx8l39uj— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) June 4, 2021
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