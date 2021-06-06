Вспомнил ЧМ-2010. ВИДЕО, как Суарес отразил пенальти на тренировке сборной Уругвая
Где-то плачут ганцы
Сборная Уругвая готовится к Кубку Америки, который должен начаться 14 июня.
На одной из тренировок нападающий Луис Суарес решил стать на ворота и пытаться отбить пенальти от партнера по команде. Форвард угадал направление удара, парируя выстрел. В итоге его команда победила в тренировочном соревновании.
Напомним, в четвертьфинале Чемпионата Мира-2010 года в ЮАР Суарес за несколько минут до конца дополнительного времени матча против Ганы рукой прервал путь мячу, который летел в ворота Фернандо Муслеры. За это фол нападающий был удален. Однако Асамао Гьян тогда не реализовал пенальти, пробив в перекладину, а в итоге уругвайцы вышли в полуфинал Мундиаля.
В комментариях к этому посту ганцы просят не вспоминать этот момент и называют его черным днем в истории футбола.
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