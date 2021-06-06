  1. UA-Футбол ⚽
  2. Южная Америка
  3. Вспомнил ЧМ-2010. ВИДЕО, как Суарес отразил пенальти на тренировке сборной Уругвая
В тренде

Вспомнил ЧМ-2010. ВИДЕО, как Суарес отразил пенальти на тренировке сборной Уругвая

Южная Америка
(1 голосов)

Где-то плачут ганцы

Вспомнил ЧМ-2010. ВИДЕО, как Суарес отразил пенальти на тренировке сборной Уругвая

Twitter

Новина українською

Сборная Уругвая готовится к Кубку Америки, который должен начаться 14 июня.

На одной из тренировок нападающий Луис Суарес решил стать на ворота и пытаться отбить пенальти от партнера по команде. Форвард угадал направление удара, парируя выстрел. В итоге его команда победила в тренировочном соревновании.

Напомним, в четвертьфинале Чемпионата Мира-2010 года в ЮАР Суарес за несколько минут до конца дополнительного времени матча против Ганы рукой прервал путь мячу, который летел в ворота Фернандо Муслеры. За это фол нападающий был удален. Однако Асамао Гьян тогда не реализовал пенальти, пробив в перекладину, а в итоге уругвайцы вышли в полуфинал Мундиаля.

В комментариях к этому посту ганцы просят не вспоминать этот момент и называют его черным днем в истории футбола.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Луис Суарес Национальная сборная Уругвая Национальная сборная Ганы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...