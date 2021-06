Потрясающий автограф пяткой: как защитник РБ Брагантино забил шедевр в ворота Фламенго

Правый защитник "РБ Брагантино" Адерлан в матче пятого тура чемпионата Бразилии против "Фламенго" сумел отличиться в прекрасном стиле.

На 12-й минуте встречи 30-летний футболист замкнул навес со штрафного от своего партнера с помощью пятки. Снаряд попал в дальний верхний угол ворот.

THE BACKHEEL FINISH. QUE GOLAZO ????



Aderlan gives Red Bull Bragantino the lead. pic.twitter.com/vAdUW7hRKM