Потрясающий автограф пяткой: как защитник РБ Брагантино забил шедевр в ворота Фламенго
Премию Пушкаша этому господину
Bragantino
Правый защитник "РБ Брагантино" Адерлан в матче пятого тура чемпионата Бразилии против "Фламенго" сумел отличиться в прекрасном стиле.
На 12-й минуте встречи 30-летний футболист замкнул навес со штрафного от своего партнера с помощью пятки. Снаряд попал в дальний верхний угол ворот.
THE BACKHEEL FINISH. QUE GOLAZO ????— CBS Sports Golazo (@CBSSportsGolazo) June 20, 2021
Aderlan gives Red Bull Bragantino the lead. pic.twitter.com/vAdUW7hRKM
Встреча завершилась победой гостей со счетом 3:2, игроки "Брагантино" вырвали успех на последних секундах матча.
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Комментарии (1)
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vgolovan (полтава)
22.06.2021 в 13:02
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