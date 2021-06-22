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Потрясающий автограф пяткой: как защитник РБ Брагантино забил шедевр в ворота Фламенго

Южная Америка
(1 голосов)

Премию Пушкаша этому господину

Потрясающий автограф пяткой: как защитник РБ Брагантино забил шедевр в ворота Фламенго

Bragantino

Новина українською

Правый защитник "РБ Брагантино" Адерлан в матче пятого тура чемпионата Бразилии против "Фламенго" сумел отличиться в прекрасном стиле.

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На 12-й минуте встречи 30-летний футболист замкнул навес со штрафного от своего партнера с помощью пятки. Снаряд попал в дальний верхний угол ворот.

Встреча завершилась победой гостей со счетом 3:2, игроки "Брагантино" вырвали успех на последних секундах матча.

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В статье: Фламенго (Рио-де-Жанейро) Адерлан Сантос Ред Булл Брагантино РБ Брагантино
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Комментарии (1)
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vgolovan (полтава)
22.06.2021 в 13:02
вот за такие моменты мы и любим футбол а не за слюни которые игроки сборной украины вместе с тренером пускают на чемпионате европы
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