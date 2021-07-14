Бывший тренер-ассистент Луческу в Шахтере возглавил самый титулованный клуб Боливии
Антонио Карлос Заго представлен в качестве главного тренера Боливара
Экс-ассистент Мирчи Луческу в "
По сообщениям СМИ, соглашение с 52-летним специалистом рассчитано на один сезон.
Напомним, что последним местом работы Заго был японский клуб "Касима Антлерс", откуда бразилец был уволен в апреле нынешнего года.
Также отметим, что "Боливар" является самым титулованным клубом Боливии, как по числу национальных, так и по количеству добытых международных трофеев.
¡BIENVENIDO A LA FAMILIA CELESTE!???? https://t.co/xtawIbhUyt— Club Bolívar (@Bolivar_Oficial) July 14, 2021
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