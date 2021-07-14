Бывший тренер-ассистент Луческу в Шахтере возглавил самый титулованный клуб Боливии

Экс-ассистент Мирчи Луческу в " Шахтере ", бразилец Антонио Карлос Заго, назначен на должность главного тренера "Боливара".

По сообщениям СМИ, соглашение с 52-летним специалистом рассчитано на один сезон.

Напомним, что последним местом работы Заго был японский клуб "Касима Антлерс", откуда бразилец был уволен в апреле нынешнего года.

Также отметим, что "Боливар" является самым титулованным клубом Боливии, как по числу национальных, так и по количеству добытых международных трофеев.