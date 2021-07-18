Голкипер Аргентины Мартинес: Я готов отдать свою жизнь за Месси
Вратарь очень уважает Лионеля
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Голкипер сборной Аргентины и английской "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес дал комментарий о том, насколько важна фигура Лионеля Месси:
– Лео в инстаграме назвал вас зверем. Как вы на это отреагировали?
– Я лишился дара речи, когда это увидел. Эти слова и фотографии я сохраню на всю жизнь. То, что в полуфинале он подошел меня обнять, то, что он говорил в интервью, то, что публиковал в инстаграме, – все это дало мне силы для того, чтобы отбить мячи в финале и стать сильнее.
После того, как он называет меня феноменом, как я могу провалить финал? Я готов отдать за него свою жизнь, готов умереть за него. Я еще 4-5 месяцев назад говорил, что согласен, чтобы Месси выиграл Кубок Америки раньше меня. И это правда.
Даже бразильцы говорили, что желают Аргентине победы из-за Месси. А что уже говорить про самих аргентинцев?
Надеюсь, мы поможем ему победить и на чемпионате мира, – сказал Мартинес.
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