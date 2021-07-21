VAR, драка, аресты. Как решение судьи спровоцировало мини-войну между Бока и Атлетико Минейро
Южноамериканская вакханалия
ESPN
В Белу-Оризонти прошел ответный матч 1/8 финала Кубка Либертадорес между "Атлетико Минейро" и "Бока Хуниорс". В первом поединке этапа команды голов не забивали, как и в основное время второй встречи. Лишь в серии пенальти футболисты выявили сильнейшего, триумфатором стал "Атлетико" (3:1).
Матч завершился скандалом и дракой с участием местной полиции. Дело в том, что "Бока" все-таки открыла счет, однако рефери отменил взятие ворот после подсказки VAR. Эпизод крайне резонансный, вашему вниманию подробный его разбор:
Проигравшие начали крайне агрессивно спорить с судьями после поединка, в конфликт вмешались и игроки победившей команды, на пару с охраной стадиона. В ходе конфликт президент "Атлетико Минейро" Сержио Коэльо бросил несколько бутылок в футболистов "Бока". В свою очередь правоохранители применили слезоточивый газ и арестовали ряд аргентинцев.
Делегация "Бока Хуниорс" отказалась покидать арену без своих товарищей, поэтому давать показания в отделение поехала вся команда.
#Internacional | UNA LOCURA— ONCE Diario (@oncediariomx) July 21, 2021
Luego de caer ante #Mineiro en 8vos de la #Libertadores, jugadores de #BocaJuniors, calientes por que el VAR les anuló un gol que los mandaba a Cuartos, comenzaron una batalla en los vestidores contra la seguridad en Brasil.pic.twitter.com/UPogqHUTDt
#FUTBOLxSDM????⚽️— Saque de Meta (@SaqueDeMetaCO) July 21, 2021
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Un nuevo video salió a la luz luego de los incidentes ocurridos al finalizar el duelo entre #BocaJuniors???????? y #AtléticoMineiro???????? #SergioCoelho presidente del club ‘galo’ fue captado lanzándole objetos a los jugadores ‘xeneizes’???? pic.twitter.com/iaCqcCDAjA
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