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VAR, драка, аресты. Как решение судьи спровоцировало мини-войну между Бока и Атлетико Минейро

Южная Америка
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Южноамериканская вакханалия

VAR, драка, аресты. Как решение судьи спровоцировало мини-войну между Бока и Атлетико Минейро

ESPN

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В Белу-Оризонти прошел ответный матч 1/8 финала Кубка Либертадорес между "Атлетико Минейро" и "Бока Хуниорс". В первом поединке этапа команды голов не забивали, как и в основное время второй встречи. Лишь в серии пенальти футболисты выявили сильнейшего, триумфатором стал "Атлетико" (3:1).

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Матч завершился скандалом и дракой с участием местной полиции. Дело в том, что "Бока" все-таки открыла счет, однако рефери отменил взятие ворот после подсказки VAR. Эпизод крайне резонансный, вашему вниманию подробный его разбор:

Проигравшие начали крайне агрессивно спорить с судьями после поединка, в конфликт вмешались и игроки победившей команды, на пару с охраной стадиона. В ходе конфликт президент "Атлетико Минейро" Сержио Коэльо бросил несколько бутылок в футболистов "Бока". В свою очередь правоохранители применили слезоточивый газ и арестовали ряд аргентинцев.

Делегация "Бока Хуниорс" отказалась покидать арену без своих товарищей, поэтому давать показания в отделение поехала вся команда.

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В статье: Атлетико Минейро Копа Либертадорес Кубок Либертадорес Бока Хуниорс
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