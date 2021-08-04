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Не видел игру сына вживую. Искусственный интеллект воссоздал голос отца Зико на арене Фламенго

Южная Америка
(1 голосов)

Очень трогательно

Не видел игру сына вживую. Искусственный интеллект воссоздал голос отца Зико на арене Фламенго

Globo

Новина українською

Бразильский футбольный клуб "Фламенго" устроил невероятный сюрприз для Зико, легенды сборной Бразилии и команды из Рио-де-Жанейро. Персонал "красно-черных" решил отвезти экс-футболиста на пустой стадион "Маракана". "Белый Пеле" облачился в экипировку коллектива, вышел на газон, как вдруг внезапно из динамиков раздался голос, а на табло появилась фотография отца Зико.

"Сынок, я знаю, что ты давно не слышал мой голос. Я любил смотреть, как ты еще мальчишкой играешь в футбол, правда, я никогда не видел, как ты забиваешь на "Маракане". Сейчас я попрошу тебя об одном – просто забей гол. На этот раз я увижу тебя".

Зико не сдержал слез. Он отправил мяч в сетку ворот, этот "автограф" стал для него 335-м за "Фламенго". Добавим, что голос отца экс-футболиста – это не архивная запись, он был воссоздан искусственным интеллектом спонсора "Фламенго", IT-компанией Seu Antunes.

Папа Зико Иосиф не ходил на футбол из-за проблем с сердцем. Он умер в 1986-м из-за приступа, к тому моменту Зико уже трижды выиграл чемпионат Бразилии.

Читайте такжеЗря смеялись красные. Как Фламенго и Ливерпуль разыгрывали титул чемпиона мира в 1981-м

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В статье: Зико Фламенго (Рио-де-Жанейро)
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Источник:
Globo

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Комментарии (1)
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alex 66 (Кременчук)
04.08.2021 в 15:19
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