Не видел игру сына вживую. Искусственный интеллект воссоздал голос отца Зико на арене Фламенго
Очень трогательно
Globo
Бразильский футбольный клуб "Фламенго" устроил невероятный сюрприз для Зико, легенды сборной Бразилии и команды из Рио-де-Жанейро. Персонал "красно-черных" решил отвезти экс-футболиста на пустой стадион "Маракана". "Белый Пеле" облачился в экипировку коллектива, вышел на газон, как вдруг внезапно из динамиков раздался голос, а на табло появилась фотография отца Зико.
"Сынок, я знаю, что ты давно не слышал мой голос. Я любил смотреть, как ты еще мальчишкой играешь в футбол, правда, я никогда не видел, как ты забиваешь на "Маракане". Сейчас я попрошу тебя об одном – просто забей гол. На этот раз я увижу тебя".
O @Mercadolivre e o Mengão desejam a todos um feliz Dia dos Pais, cheio de afeto e momentos especiais! Nesta data especial, levamos o Zico mais uma vez ao gramado do Maracanã, para fazer um dos gols mais inesquecíveis da sua vida.#patrocínio #FlaMeLi pic.twitter.com/gey2HNyAe1— Flamengo (@Flamengo) August 3, 2021
Зико не сдержал слез. Он отправил мяч в сетку ворот, этот "автограф" стал для него 335-м за "Фламенго". Добавим, что голос отца экс-футболиста – это не архивная запись, он был воссоздан искусственным интеллектом спонсора "Фламенго", IT-компанией Seu Antunes.
Папа Зико Иосиф не ходил на футбол из-за проблем с сердцем. Он умер в 1986-м из-за приступа, к тому моменту Зико уже трижды выиграл чемпионат Бразилии.
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