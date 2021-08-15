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Диего Коста официально перешел в бразильский клуб

Южная Америка
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Форвард наконец нашел себе команду

Диего Коста официально перешел в бразильский клуб

marca.com

Новина українською

Бразильский "Атлетико Минейро" официально объявил о подписании 32-летнего нападающего Диего Косте.

Форвард присоединился к команде на правах свободного агента. Он находился без клуба с января этого года, так как тогда разорвал контракт с "матрасников" по личным причинам.

Напомним, что Коста родом из Бразилии, однако в 2013 году он начал выступать за сборную Испании. Интересно, что в то время у него уже было два матча в составе "селесао".

В бразильской команде "Барселона" (академия) он выступал еще в далеком 2006 году. Именно тогда, в феврале, форвард перешел в "Брагу", где началась его европейская карьера.

Отметим, что за период отсутствия клуба в нападающего, его трансферная стоимость упала с 10 млн евро до шести млн.

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В статье: Диего Коста Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
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