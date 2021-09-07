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Король футбола Пеле перенес операцию по удалению опухоли

Южная Америка
(1 голосов)

Бразилец подчеркнул, что он с оптимизмом смотрит на ситуацию

Король футбола Пеле перенес операцию по удалению опухоли

Eurosport

Новина українською

Легендарный бразильский нападающий Пеле сообщил о том, что был прооперирован. 80-летнему королю футбола удалили опухоль.

"Друзья мои, большое спасибо за добрые сообщения. Я благодарю Бога за хорошее самочувствие и за то, что он позволил доктору Фабио и доктору Мигелю позаботиться о моём здоровье.

В прошлую субботу мне сделали операцию по удалению подозрительного образования в правой толстой кишке. Опухоль была выявлена во время тестов, о которых я упоминал на прошлой неделе.

К счастью, я привык праздновать великие победы вместе с вами. Я выйду на этот матч с улыбкой на лице, с большим оптимизмом и радостью жизни благодаря любви моей семьи и друзей", — написал Пеле в своем Facebook.

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В статье: Пеле
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Комментарии (1)
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Maldini (Киев)
07.09.2021 в 09:06
Пеле-будь здоров!Ты должен ещё жить-ведь ты ЭПОХА!!!
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