Король футбола Пеле перенес операцию по удалению опухоли

Легендарный бразильский нападающий Пеле сообщил о том, что был прооперирован. 80-летнему королю футбола удалили опухоль.

"Друзья мои, большое спасибо за добрые сообщения. Я благодарю Бога за хорошее самочувствие и за то, что он позволил доктору Фабио и доктору Мигелю позаботиться о моём здоровье.

В прошлую субботу мне сделали операцию по удалению подозрительного образования в правой толстой кишке. Опухоль была выявлена во время тестов, о которых я упоминал на прошлой неделе.

К счастью, я привык праздновать великие победы вместе с вами. Я выйду на этот матч с улыбкой на лице, с большим оптимизмом и радостью жизни благодаря любви моей семьи и друзей", — написал Пеле в своем Facebook.