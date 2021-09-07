Король футбола Пеле перенес операцию по удалению опухоли
Бразилец подчеркнул, что он с оптимизмом смотрит на ситуацию
Eurosport
Легендарный бразильский нападающий Пеле сообщил о том, что был прооперирован. 80-летнему королю футбола удалили опухоль.
"Друзья мои, большое спасибо за добрые сообщения. Я благодарю Бога за хорошее самочувствие и за то, что он позволил доктору Фабио и доктору Мигелю позаботиться о моём здоровье.
В прошлую субботу мне сделали операцию по удалению подозрительного образования в правой толстой кишке. Опухоль была выявлена во время тестов, о которых я упоминал на прошлой неделе.
К счастью, я привык праздновать великие победы вместе с вами. Я выйду на этот матч с улыбкой на лице, с большим оптимизмом и радостью жизни благодаря любви моей семьи и друзей", — написал Пеле в своем Facebook.
Популярное сейчас
- Что это было? Милевский на стадионе Динамо снялся в ролике с российским блогером и порноактрисой - ВИДЕО
- 44-летний Шелаев сыграл за Волчанск во Второй лиге
- Шевченко vs Павелко: кому верить? | UA-Футбол Talk # 5
- Отбор к ЧМ-2022: Бразилия дает 100%, Рамирес из Динамо проигрывает Аргентине, серия Уругвая
- Пока сборная мучилась с казахами. Хавбек Зари сыграл свадьбу со своей подругой. ФОТО
- Красотка дня. Израильская модель, покорившая сердце Тибо Куртуа. ФОТО
Новости по теме
- 11:43 Зарубежные Пеле – о камбэке Роналду в МЮ: Будь счастлив. Нет ничего лучше, чем покорить мир и вернуться домой
- 15:00 Зарубежные "Бомбардир нации" умирает в доме престарелых. Герд Мюллер даже не помнит, кто он
- 12:31 Зарубежные "Это трудный день". Карлес Пуйоль – об уходе Лионеля Месси из Барселоны