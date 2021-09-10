Поближе к родине. Экс-игрок Шахтера перейдет в Коло-Коло
Из Испании в Чили
Фото: ФК Шахтер
Аргентинский форвард Факундо Феррейра в ближайшее время станет игроком "Коло-Коло". Об этом передает La Tercera.
По их данным, клуб уже согласовал однолетний контракт с нападающим, который будет подписан в ближайшее время. Факундо перейдет в статусе свободного агента, так как недавно покинул "Сельту".
Феррейра наиболее известен своей игрой за донецкий "Шахтер". В составе "горняков" Факундо провел 115 матчей и забил 60 голов.
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Комментарии (1)
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Mariupol_ua (Мариуполь)
10.09.2021 в 15:45
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