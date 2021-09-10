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Поближе к родине. Экс-игрок Шахтера перейдет в Коло-Коло

Южная Америка
(1 голосов)

Из Испании в Чили

Поближе к родине. Экс-игрок Шахтера перейдет в Коло-Коло

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
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Аргентинский форвард Факундо Феррейра в ближайшее время станет игроком "Коло-Коло". Об этом передает La Tercera.

По их данным, клуб уже согласовал однолетний контракт с нападающим, который будет подписан в ближайшее время. Факундо перейдет в статусе свободного агента, так как недавно покинул "Сельту".

Феррейра наиболее известен своей игрой за донецкий "Шахтер". В составе "горняков" Факундо провел 115 матчей и забил 60 голов.

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В статье: Факундо Феррейра Коло-Коло (Сантьяго)
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Комментарии (1)
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Mariupol_ua (Мариуполь)
10.09.2021 в 15:45
Пропащий игрок, как и Бернард. Ушли с Шахты и никому не нужны, скитался по клубам пока не стукнуло 30 лет и на родину. Кто-то выбирает не бабло а играть и славу!
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