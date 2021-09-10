Поближе к родине. Экс-игрок Шахтера перейдет в Коло-Коло

Аргентинский форвард Факундо Феррейра в ближайшее время станет игроком "Коло-Коло". Об этом передает La Tercera.

По их данным, клуб уже согласовал однолетний контракт с нападающим, который будет подписан в ближайшее время. Факундо перейдет в статусе свободного агента, так как недавно покинул "Сельту".

Феррейра наиболее известен своей игрой за донецкий "Шахтер". В составе "горняков" Факундо провел 115 матчей и забил 60 голов.