Бывший глава Федерации футбола Бразилии пожертвовал тонну корма. Он пытался кормить помощницу собачьей едой

Бывший глава Федерации футбола Бразилии Рожерио Кабокло пожертвовал тонну корма и лекарства в фонды по защите животных, а также смартфоны в организацию, которая борется за права женщин.

Пожертвования являются частью сделки со следствием.

В июне в отношении Кабокло было начато расследование по обвинениям в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении. На функционера пожаловалась одна из его помощниц. По ее словам, подобное поведение началось в апреле 2020 года.

В один из дней Кабокло оскорбил женщину и стал спрашивать подробности её интимной жизни. Однажды он пытался накормить ее собачьим кормом, называя "сукой".

Однажды Кабокло, выпивая алкоголь целый день, вечером снова предложил помощнице собачий корм, назвав ее "маленькой собачкой". Когда женщина отказалась, президент федерации начал изображать собачий лай.

В августе было установлено, что со стороны Кабокло сексуальных домогательств не было. Его обвинили в неподобающем поведении и отстранили на 15 месяцев.