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Пеле вновь попал в реанимацию. Он только выписался во вторник

Южная Америка
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(1 голосов)

Проблемы со здоровьем не отпускают легендарного нападающего

Пеле вновь попал в реанимацию. Он только выписался во вторник

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Легендарный бразильский футболист Пеле вновь попал в отделение интенсивной терапии больницы в Сан-Паулу из-за ухудшения здоровья, сообщает Reuters со ссылкой на ESPN Brasil. Он только во вторник выписался, после операции на кишечнике.

Больница и представитель Пеле в Сантосе при этом заявили, что не могут подтвердить эту новость.

По данным ESPN, трехкратный чемпион мира был повторно госпитализирован в отделение интенсивной терапии из-за кислотного рефлюкса (заболевания, вызывающего жжение в нижней части грудной клетки, при нем происходит обратный отток кислоты из желудка в пищевод).

В этом месяце 80-летнему бразильцу удалили опухоль толстой кишки, и он остался в больнице для дальнейшего наблюдения. Во вторник его выписали из отделения интенсивной терапии.

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В статье: Пеле Сантос Национальная сборная Бразилии
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Источник:
reuters.com

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lsuslova (res)
17.09.2021 в 23:24
Ищу парня для отлиза киски, только такой который действительно кайфует от этого. Желательно с красивый пенисом) Чтобы у меня возникло дикое делание отсосать Написать в чат:----- urlr.me/1Dcnv
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