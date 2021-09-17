Пеле вновь попал в реанимацию. Он только выписался во вторник

Легендарный бразильский футболист Пеле вновь попал в отделение интенсивной терапии больницы в Сан-Паулу из-за ухудшения здоровья, сообщает Reuters со ссылкой на ESPN Brasil. Он только во вторник выписался, после операции на кишечнике.

Больница и представитель Пеле в Сантосе при этом заявили, что не могут подтвердить эту новость.

По данным ESPN, трехкратный чемпион мира был повторно госпитализирован в отделение интенсивной терапии из-за кислотного рефлюкса (заболевания, вызывающего жжение в нижней части грудной клетки, при нем происходит обратный отток кислоты из желудка в пищевод).

В этом месяце 80-летнему бразильцу удалили опухоль толстой кишки, и он остался в больнице для дальнейшего наблюдения. Во вторник его выписали из отделения интенсивной терапии.