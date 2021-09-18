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Дани Алвес официально покинул Сан Паулу. Игрок ведет переговоры с другим бразильским клубом

Южная Америка
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Дани Алвес официально покинул Сан Паулу. Игрок ведет переговоры с другим бразильским клубом

Новина українською

Бразильский "Сан Паулу" официально объявил о расторжении контракта с защитником Дани Алвесом.

Соглашение было действительно до декабря 2022-го года. У клуба сейчас финансовые проблемы, поэтому они не готовы платить высокую зарплату игроку. Сейчас "Сан-Паулу" задолжал Алвесу 1,8 млн евро.

Правда, бывший футболист "Барселоны" долго без клуба не будет. Сейчас его агенты ведут переговоры о подписании контракта до декабря следующего года с другим бразильским клубом - "Фламенго". Об этом сообщает Николо Скира.

Отметим, что на данный момент "Сан Паулу" занимает 16 место в Серии А, в то время как "Фламенго" расположился на третьей позиции. Напомним, что недавно к "Фламенго" присоединился центральный защитник Давид Луис. Он вместе с Алвесом выступал в составе сборной Бразилии.

Напомним, что Дани Алвес с августа 2019-го года находился в "Сан Паулу". В клубе он провел 95 матчей, в которых отметился девятью голами и 14-ю ассистами.

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В статье: Дани Алвес Фламенго (Рио-де-Жанейро) Сан-Паулу
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