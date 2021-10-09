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Месси может пропустить матч Аргентины с Уругваем

Южная Америка
(1 голосов)

Игрок имеет повреждение

Месси может пропустить матч Аргентины с Уругваем

Новина українською

Послезавтра, 11 октября, сборная Аргентины проведет матч против Уругвая в квалификации к ЧМ-2022.

Сообщается, что участие нападающего Лионеля Месси в этом матче под большим вопросом. Футболист длительное время испытывает дискомфорт в области левого колена, поэтому его состояние будет оценено в воскресенье.

В текущем сезоне Месси провел 8 матчей во всех турнирах за "ПСЖ" и забил 4 гола.

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В статье: Лионель Месси Аргентина сборная Уругвая Аргентина - Уругвай
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Источник:
TNT Sports

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Комментарии (2)
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Цап-царап (Харків)
09.10.2021 в 20:49
А перед уходом из Барселоны он не жаловался на это колено?..
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Ol-g (Одесса)
09.10.2021 в 21:03
Нет.
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