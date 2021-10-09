Месси может пропустить матч Аргентины с Уругваем

Послезавтра, 11 октября, сборная Аргентины проведет матч против Уругвая в квалификации к ЧМ-2022.

Сообщается, что участие нападающего Лионеля Месси в этом матче под большим вопросом. Футболист длительное время испытывает дискомфорт в области левого колена, поэтому его состояние будет оценено в воскресенье.

В текущем сезоне Месси провел 8 матчей во всех турнирах за "ПСЖ" и забил 4 гола.