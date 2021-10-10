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Неймар: Думаю, ЧМ-2022 будет последним для меня

Южная Америка
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Вот это поворот

Неймар: Думаю, ЧМ-2022 будет последним для меня

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар рассказал, что думает об окончании своей международной карьеры:

"Думаю, ЧМ-2022 будет последним для меня. Мне так кажется, потому что я не знаю, хватит ли у меня силы духа продолжать заниматься футболом. Так что я сделаю все, чтобы хорошо выступить и выиграть вместе со своей сборной, осуществив тем самым наибольшую мечту детства. Надеюсь, у нас все получится", - сказал Неймар.

Напомним, что игрок дебютировал за сборную Бразилии в августе 2010 года в товарищеской встрече против США, отметившись голом. С тех пор он провел за "селесао" 113 матчей, записав в свой актив 69 голов и 49 ассистов.

Вместе со сборной Неймар становился обладателем Кубка Конфедераций 2013, а также доходил до полуфинала ЧМ-2014 и до финала Копа Америка-2021.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 29-летнего бразильца в 100 млн евро.

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В статье: Бразилия Неймар ЧМ-2022
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Источник:
Goal

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