Неймар: Думаю, ЧМ-2022 будет последним для меня

Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар рассказал, что думает об окончании своей международной карьеры:

"Думаю, ЧМ-2022 будет последним для меня. Мне так кажется, потому что я не знаю, хватит ли у меня силы духа продолжать заниматься футболом. Так что я сделаю все, чтобы хорошо выступить и выиграть вместе со своей сборной, осуществив тем самым наибольшую мечту детства. Надеюсь, у нас все получится", - сказал Неймар.

Напомним, что игрок дебютировал за сборную Бразилии в августе 2010 года в товарищеской встрече против США, отметившись голом. С тех пор он провел за "селесао" 113 матчей, записав в свой актив 69 голов и 49 ассистов.

Вместе со сборной Неймар становился обладателем Кубка Конфедераций 2013, а также доходил до полуфинала ЧМ-2014 и до финала Копа Америка-2021.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 29-летнего бразильца в 100 млн евро.