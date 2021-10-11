"У меня антител больше, чем у вакцинированных". Президента Бразилии не пустили на матч Сантоса

Президента Бразилии Жаира Болсонару не пустили на поединок национального чемпионата между "Сантосом" и "Гремио". Глава государства не смог пройти на стадион, так как на матч пускали только тех зрителей, которые прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19. Об инциденте сообщает портал Goal.com. Болсонару заявил:

"Зачем мне справка о прививке? Я просто хотел посмотреть игру "Сантоса", а у меня спрашивают, привит ли я. Для чего? У меня антител больше, чем у вакцинированных".

Напомним, Болсонару в эпоху пандемии коронавируса постоянно выступает против вакцинации и карантинных мер.