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"У меня антител больше, чем у вакцинированных". Президента Бразилии не пустили на матч Сантоса

Южная Америка
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"У меня антител больше, чем у вакцинированных". Президента Бразилии не пустили на матч Сантоса

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президента Бразилии Жаира Болсонару не пустили на поединок национального чемпионата между "Сантосом" и "Гремио". Глава государства не смог пройти на стадион, так как на матч пускали только тех зрителей, которые прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19. Об инциденте сообщает портал Goal.com. Болсонару заявил:

"Зачем мне справка о прививке? Я просто хотел посмотреть игру "Сантоса", а у меня спрашивают, привит ли я. Для чего? У меня антител больше, чем у вакцинированных".

Напомним, Болсонару в эпоху пандемии коронавируса постоянно выступает против вакцинации и карантинных мер.

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В статье: Гремио (Порту-Алегри) Сантос Гремио коронавирус Жаир Болсонару
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Источник:
Goal.com

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