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Гремио уволил Сколари с поста главного тренера

Южная Америка
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Именитый тренер покинул бразильский клуб

Гремио уволил Сколари с поста главного тренера

Новина українською

Луис Фелипе Сколари уволен с поста главного тренера Гремио, пишет официальный сайт бразильского клуба.

После того, как команда проиграла "Сантосу" (0:1), руководство приняло решение отправить именитого наставника в отставку.

Напомним, что Сколари возглавил Гремио в июле этого года, но так и не смог добиться успеха с командой. На данный момент клуб занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице чемпионата Бразилии с 23 очками в запасе.

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В статье: Луис Фелипе Сколари Гремио
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