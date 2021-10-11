Гремио уволил Сколари с поста главного тренера

Луис Фелипе Сколари уволен с поста главного тренера Гремио, пишет официальный сайт бразильского клуба.

После того, как команда проиграла "Сантосу" (0:1), руководство приняло решение отправить именитого наставника в отставку.

Напомним, что Сколари возглавил Гремио в июле этого года, но так и не смог добиться успеха с командой. На данный момент клуб занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице чемпионата Бразилии с 23 очками в запасе.