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Голкипер-бомбардир Рожерио Сени возглавил Сан-Паулу после отставки Эрнана Креспо

Южная Америка
(1 голосов)

Звездная рокировка

Голкипер-бомбардир Рожерио Сени возглавил Сан-Паулу после отставки Эрнана Креспо

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-вратарь национальной сборной Бразилии, чемпион мира 2002 года Рожерио Сени возглавил "Сан-Паулу". Пресс-служба клуба сообщает о том, что 48-летний специалист подписал контракт до декабря 2022 года.

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Ранее "Сан-Паулу" и Эрнан Креспо расторгли трудовой договор, аргентинец работал с первой командой с февраля 2021 года. Под его руководством коллектив выиграл золотые медали своего штата.

На данный момент "Сан-Паулу" – 13-я команда бразильской Серии А. Рожерио Сени провел 1136 матчей за "трехцветных" и забил во всех официальных турнирах за эту команду 132 гола, из них 129 голов — в официальных турнирах. Он великолепно исполнял штрафные и пенальти.

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В статье: Рожерио Сени Сан-Паулу
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Источник:
saopaulofc.net

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Комментарии (1)
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Кот2021 (Николаев)
14.10.2021 в 12:06
1136 матчей, 132 гола - это вратарь-легенда клуба!
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