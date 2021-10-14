Голкипер-бомбардир Рожерио Сени возглавил Сан-Паулу после отставки Эрнана Креспо

Экс-вратарь национальной сборной Бразилии, чемпион мира 2002 года Рожерио Сени возглавил "Сан-Паулу". Пресс-служба клуба сообщает о том, что 48-летний специалист подписал контракт до декабря 2022 года.

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Ранее "Сан-Паулу" и Эрнан Креспо расторгли трудовой договор, аргентинец работал с первой командой с февраля 2021 года. Под его руководством коллектив выиграл золотые медали своего штата.

На данный момент "Сан-Паулу" – 13-я команда бразильской Серии А. Рожерио Сени провел 1136 матчей за "трехцветных" и забил во всех официальных турнирах за эту команду 132 гола, из них 129 голов — в официальных турнирах. Он великолепно исполнял штрафные и пенальти.