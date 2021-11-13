Дибала травмировал икроножную мышцу в игре с Уругваем

В матче отбора на ЧМ-2022 между Аргентиной и Уругваем Пауло Дибала получил травму.

Аргентинский форвард начал поединок в стартовом составе, но на второй тайм уже не смог выйти и был заменен в перерыве.

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27-летний игрок туринского "Ювентуса" повредил икроножную мышцу после удара от соперника. Сроки восстановления пока неизвестны.

В нынешнем сезоне во всех турнирах на клубном уровне Дибала провел 11 матчей, забил 6 мячей и оформил 4 голевые передачи.