Дибала травмировал икроножную мышцу в игре с Уругваем
Когда Пауло вернется в строй - неизвестно
TyC Sports
В матче отбора на ЧМ-2022 между Аргентиной и Уругваем Пауло Дибала получил травму.
Аргентинский форвард начал поединок в стартовом составе, но на второй тайм уже не смог выйти и был заменен в перерыве.
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27-летний игрок туринского "Ювентуса" повредил икроножную мышцу после удара от соперника. Сроки восстановления пока неизвестны.
В нынешнем сезоне во всех турнирах на клубном уровне Дибала провел 11 матчей, забил 6 мячей и оформил 4 голевые передачи.
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Источник:TyC Sports
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