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Тайсон: Моя борьба ради всех нас – темнокожих. Мы никогда не замолчим

Южная Америка
(1 голосов)

Продолжает бороться в Бразилии

Тайсон: Моя борьба ради всех нас – темнокожих. Мы никогда не замолчим

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Бывший вингер "Шахтера" Тайсон, выступающий за "Интернасьонал", выложил пост, в котором высказался о борьбе за права темнокожих. "Свобода в корнях у темнокожих", – гласит публикация.

"Моя борьба ради всех нас – темнокожих, страдающих от предрассудков в повседневной жизни, никогда не закончится, и мы никогда не замолчим!

Свобода – в корнях у темнокожих", – написал Тайсон в своем инстаграме, процитировав известную песню Sorriso Negro ("Черная улыбка").

Тайсон выступал за "Шахтёр" с 2013 по 2021 год. Он провел за дончан 299 матчей, забил 55 голов и отдал 78 голевых передач.

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В статье: Тайсон Шахтер (Донецк) Интернасьонал (Бразилия)
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