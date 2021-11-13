Тайсон: Моя борьба ради всех нас – темнокожих. Мы никогда не замолчим
Продолжает бороться в Бразилии
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Бывший вингер "Шахтера" Тайсон, выступающий за "Интернасьонал", выложил пост, в котором высказался о борьбе за права темнокожих. "Свобода в корнях у темнокожих", – гласит публикация.
"Моя борьба ради всех нас – темнокожих, страдающих от предрассудков в повседневной жизни, никогда не закончится, и мы никогда не замолчим!
Свобода – в корнях у темнокожих", – написал Тайсон в своем инстаграме, процитировав известную песню Sorriso Negro ("Черная улыбка").
Тайсон выступал за "Шахтёр" с 2013 по 2021 год. Он провел за дончан 299 матчей, забил 55 голов и отдал 78 голевых передач.
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