Кафу: Дани Алвес лучше меня. Для Барсы это отличная сделка
Бразилец верит в своего соотечественника
Экс-защитник национальной сборной Бразилии и "Милана" Кафу прокомментировал возвращение Дани Алвеса в каталонскую "Барселону".
"Он лучше меня. Его опыт принесет "Барселоне" большую пользу. Несмотря на возраст, Дани полностью готов физически, у него есть шансы сыграть на ЧМ в Катаре.
Для "Барселоны" это отличная сделка", – рассказал Кафу.
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Источник:Agencia EFE
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Комментарии (2)
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NORDOS
13.11.2021 в 22:27
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Red_Cat (Салоники)
13.11.2021 в 22:29
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