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Кафу: Дани Алвес лучше меня. Для Барсы это отличная сделка

Южная Америка
(1 голосов)

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Кафу: Дани Алвес лучше меня. Для Барсы это отличная сделка

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Экс-защитник национальной сборной Бразилии и "Милана" Кафу прокомментировал возвращение Дани Алвеса в каталонскую "Барселону".

"Он лучше меня. Его опыт принесет "Барселоне" большую пользу. Несмотря на возраст, Дани полностью готов физически, у него есть шансы сыграть на ЧМ в Катаре.

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Для "Барселоны" это отличная сделка", – рассказал Кафу.

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В статье: Кафу Дани Алвес
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Источник:
Agencia EFE

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Комментарии (2)
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NORDOS
13.11.2021 в 22:27
чудова угода для алвеса в плані фінансів для барси - це якір, який буде тримати її в минулому й не дозволяти розвиватися. хіба чому там розвиватися?
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Red_Cat (Салоники)
13.11.2021 в 22:29
желтопузый придурок, ты появился на свет из анального отверстия
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-1


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