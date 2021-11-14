Кафу: Неймар техничнее Месси и Роналду

Известный экс-защитник "Милана" и сборной Бразилии Кафу дал комментарий о форварде "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймаре:

"Неймар техничнее Месси и Роналду, но он должен взять ответственность лидера. Он должен на 100 процентов посвятить себя футболу.

Я не лучше Неймара, но лучше других правых защитников, потому что посвятил себя этому. Неймар должен стать капитаном", – сказал Кафу.