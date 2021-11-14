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Кафу: Неймар техничнее Месси и Роналду

Южная Америка
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Бразилец оценил своего соотечественника

Кафу: Неймар техничнее Месси и Роналду

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alexandre Schneider

Новина українською

Известный экс-защитник "Милана" и сборной Бразилии Кафу дал комментарий о форварде "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймаре:

"Неймар техничнее Месси и Роналду, но он должен взять ответственность лидера. Он должен на 100 процентов посвятить себя футболу.

Я не лучше Неймара, но лучше других правых защитников, потому что посвятил себя этому. Неймар должен стать капитаном", – сказал Кафу.

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Неймар Кафу
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Источник:
Marca

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