Кафу: Неймар техничнее Месси и Роналду
Бразилец оценил своего соотечественника
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alexandre Schneider
Известный экс-защитник "Милана" и сборной Бразилии Кафу дал комментарий о форварде "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймаре:
"Неймар техничнее Месси и Роналду, но он должен взять ответственность лидера. Он должен на 100 процентов посвятить себя футболу.
Я не лучше Неймара, но лучше других правых защитников, потому что посвятил себя этому. Неймар должен стать капитаном", – сказал Кафу.
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Источник:Marca
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