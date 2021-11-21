Ураган сбивает с ног красных быков! Состоялся финал Копа Судамерикана

В южноамериканском клубном футболе неотвратимо наступает эпоха доминирования Бразилии. По большому счету, до этого все шло не меньше десятилетия, но сейчас разница слишком ощутима. Теоретически представители Аргентины еще могли бы дать бой соседям, но экономическая ситуация там ужасная и поэтому только "Ривер Плейт" и "Бока Джуниорс" еще как-то стараются остановить бразильское нашествие, а другие просто не способны сделать это из-за большого финансового отставания. В этом году финалы обоих клубных турниров Либертадорес (главного) и Судамериканы (статус номер два) полностью бразильские и оба принимает легендарный стадион "Сентенарио" в Монтевидео, построенный еще для проведения игр чемпионата мира 1930-го года.

Финала Судамериканы достались "Атлетико Паранаэнсе" и "Ред Булл Брагантино", клубы очень разные. Возможно, у нас "Паранаэнсе" или "Урагани" не слишком известны, кроме того, что оттуда в "Шахтер" приходили Фернандиньо и Жадсон, но в Бразилии это один из исторических грандов. В 2018-м эта команда уже выигрывала именно Судамерикану, но из того состава в основе остались только вратарь Сантос (олимпийский чемпион Токио) и форвард Никао. Последний успешный период "Урагани" пережили при тренерстве Тьяго Нунеса, который удивительно долго задержался у руля. В дальнейшем руководители снова меняли наставников слишком быстро.

А вот у "Брагантино" другая стратегия. Статус клуба из Брагансы Паулисты значительно ниже популярности. Хотя почти 100 лет истории тоже не мелочь. Концерн "Ред Булл" пошел на сотрудничество с "Массой Брутой" (прозвище клуба) и это сразу стало заметно. "Брагантино" работает спокойно и взвешенно, гораздо ближе по стратегии к европейской модели, чем к местной. Тренер Маурисио Барбери в 40 лет успел проработать главным не менее семи. Он возглавил нынешнюю команду в сентябре прошлого года и располагает достаточным кредитом доверия. Вообще, "Брагантино" имеет стабильное финансирование и преследует цель в ближайшие 3-4 года взять национальный титул.

Но какими бы амбициозными ни были планы, матч за трофей Копа Судамерикана один и здесь шансы команд выглядели достаточно равными. "Ред Булл Брагантино" лучше соперника выступает в чемпионате и выглядит довольно сбалансированным. "Атлетико Паранаэнсе" команда более импульсивна и непредсказуема. К примеру, 1-го ноября она, играя полурезервным составом, победила именно этого соперника на его поле 2-0.

И на этот раз именно "Урагани" вывели игру из равновесия. Ровное противостояние сразу приобрело совсем другой вид после гола – атака с левого фланга и мощный удар с острого угла уругвайца Давида Теранса, одного из лучших игроков сезона в Бразилии. Вроде как ноль опасности, но вратарь отбил, мяч улетел к Никао на правый фланг, и форвард мгновенно пробил боковыми ножницами. Такие удары залетают не часто, и на этот раз случился гол-красавец. Ну, а Никао подтвердил, что он, хоть и не игрок для большого клуба, однако настоящий импровизатор – бог стадионов, как говорят на таких солистов в Бразилии. Хотя стоит также отметить, что Никао еще и крутой голеадор – из 47-ми голов за "Атлетико" он почти половину забил в кубковых турнирах и очень часто они были решающими.

Вот и его команда на этот раз не сыграла лучше оппонента, более того, это "Масса Брута" ярче и острее атаковала. А "Урагани" нанесли тот единственный нужный удар и в трудные моменты сохранили покой. Итак, "Атлетико Паранаэнсе" теперь имеет второй титул победителя Судамериканы и путевку в групповой этап Либертадорес 2022. С таким расписанием команда не будет напрягаться в чемпионате и готовиться к двум финальным играм Кубка Бразилии в декабре против звездного "Атлетико Минейро".

Копа Судамерикана. Финал

20 ноября. Монтевидео. Стадион "Сентенарио"

Главный арбитр – Андрес Матонте (Уругвай)

"Атлетико Паранаэнсе" (Бразилия) - "Ред Булл Брагантино" (Бразилия) 1:0

Гол: Никао (28)

"Атлетико Паранаэнсе": Сантос – Марсиньо, Педро Энрике, Тьяго Элено, Николас Эрнандес (Зе Ивалдо, 74), Абнер – Эрик (Фернандо Канесин, 81), Лео Читтадини (Николас, 90+4) – Никао, Ренато Кайзер (Педро Роша, 74), Теранс (Кристиан, 75). Главный тренер – Алберто Валентим

"Ред Булл Брагантино": Клейтон – Адерлан, Фабрисио Бруно, Лео Ортис, Эдимар Брага (Луан Кандидо, 76) – Жадсом, Прашедес (Габриэль Новаэс, 82) – Элиньо – Артур (Леандриньо, 87), Куежо (Арреландро), Итало (Уртадо, 87). Главный тренер – Маурисио Барбьери

Предупреждения: Лео Читтадини, Эрик – Фабрисио Бруно, Адерлан