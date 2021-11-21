Идеальный гол для победы. Удар боковыми ножницами в финале Копа Судамерикана – ВИДЕО

В Южной Америке завершился второй по рангу клубный турнир – в финале Копа Судамерикана сошлись "Атлетико Паранаэнсе" и "Брагантино", принадлежащий концерну "Ред Булл". Судьбу встречи решил единственный гол, который в середине первого тайма забил хавбек "Атлетико" Никао. При этом 29-летний полузащитник сумел нанести удар из сложного положения боковыми ножницами! Как ни пытался "Брагантино" отыграться, ничего не получилось. "Атлетико Паранаэнсе" второй раз в своей истории выиграл Судамерикану.