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Идеальный гол для победы. Удар боковыми ножницами в финале Копа Судамерикана – ВИДЕО

Южная Америка
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Идеальный гол для победы. Удар боковыми ножницами в финале Копа Судамерикана – ВИДЕО

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В Южной Америке завершился второй по рангу клубный турнир – в финале Копа Судамерикана сошлись "Атлетико Паранаэнсе" и "Брагантино", принадлежащий концерну "Ред Булл". Судьбу встречи решил единственный гол, который в середине первого тайма забил хавбек "Атлетико" Никао. При этом 29-летний полузащитник сумел нанести удар из сложного положения боковыми ножницами! Как ни пытался "Брагантино" отыграться, ничего не получилось. "Атлетико Паранаэнсе" второй раз в своей истории выиграл Судамерикану.

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В статье: Копа Судамерикана Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) РБ Брагантино
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