Дуду против Габигола. Почему не стоит пропустить финал Копа Либертадорес 2021

Почти неделю назад на "Сентенарио" в Монтевидео прошла большая репетиция – сыграли финал Копа Судамерикана. В эту же субботу арена будет принимать решающий поединок за главный трофей Южной Америки.

Встретятся действующий обладатель трофея "Палмейрас" и нынешний чемпион Бразилии "Фламенго". Это будет четвертый чисто бразильский финал в истории турнира. Впервые такое случилось еще в 2005-м году, когда "Атлетико Паранаэнсе" в атаке во главе с Фернандиньо (тогда он играл чистую десятку) не устоял в борьбе с "Сан Пауло" Рожерио Сени. Кроме сугубо бразильских финалов в истории Либертадорес был еще сугубо аргентинский в 2018-м году, когда второй матч пришлось перенести в Мадрид из-за неспособности организовать нормальную охрану команд в Буэнос-Айресе. Но сейчас именно аргентинский финал может быть лишь мечтой, а сугубо бразильский может стать обыденностью. На 2022-й год самый популярный клуб Бразилии "Фламенго" объявил бюджет чуть более 150 миллионов долларов. Это просто фантастические цифры. За пределами Бразилии ни один клуб региона даже не мечтает о бюджете в 70 миллионов. Следовательно, именно денежный фактор делает разницу. Не верьте, когда говорят, что деньги не играют в футбол.

В нынешнем финале сошлись два из трех самых богатых клубов Бразилии. Более логичным со всех точек зрения был бы финал "Атлеитко Минейро" – "Фламенго", но команда экс-киевлянина Че-Че в полуфинале уступила "Палмейрасу" не проиграв, ничья дома 1:1 и выездная 0:0. Напомним, в Южной Америке сейчас действует правило выездного гола. Однако не стоит недооценивать "Палмейрас". Клуб развивается последовательно, и его результаты последних лет красноречиво свидетельствуют о постепенном прогрессе.

Среди лидеров нынешнего обладателя трофея наш старый знакомый Дуду. Но это совсем не тот сырой парень, который приходил в киевское "Динамо". Сейчас это очень сильный, в частности физически, игрок. Он не вырос со времен приезда в Украину (166 сантиметров), однако набрал мышечный вес, а главное – уверенность. Остановить его без фола почти нереально. Еще двое нам хорошо знакомых игроков выступают за "Палмейрас". Луис Адриано является важным элементом команды, хотя португальский тренер Абель Феррейра больше доверяет легкому форварду Рони. Знакомый нам по выступлениям за "Металлист" Виллиан Гомес остается в запасе. Ветеран имеет большой авторитет и является одним из лидеров раздевалки, однако место на поле ему завоевать все труднее. "Палмейрас" – команда очень легкая, беговая и очень яркая в матчах, где соперник дает ей реализовывать свои лучшие качества. Хуже обстоят дела, если оппоненты не дают "Вердао" играть в свой футбол.

"Фламенго" в нынешнем виде это денежный мешок бразильского футбола. Однако, как ни странно, это мешок достаточно умный. Много десятилетий фантастическая популярность Менгао давала клубу много денег, но они никогда не приносили стабильности. Скорее, напротив. Именно большие деньги дестабилизировали клуб. В настоящее время ситуация изменилась. Руководству удалось подобрать целый ряд знаменитых ветеранов: Диего Алвес, Филиппе Луис, Давид Луис, Эвертон Рибейро, Диего. К ним добавили Габигол, Де Арраскеет, Родриго Кайо и получили супер-команду. Поход за трофеем Либертадорес в этом году начинал в качестве тренера Рожерио Сени. Но неудачи в чемпионате привели к его отставке. На смену ему пришел харизматичный и уникальный Ренато Гуашо. Он настолько колоритный типаж, что отличается от всех тренеров. Кстати, на протяжении своей игровой карьеры он четырежды приходил во "Фламенго". А вот как тренер он сделал это впервые и мгновенно сделал команду очень яркой. Самое интересное, что главной звездой у него со всем этим созвездием крутых игроков стал Мишаэл. До прихода Ренато он считался просто качественным запасным. Сейчас 25-летний парень, пришедший во "Фла" ​​в прошлом году, просто солист в чемпионате Бразилии. Однако атака заточена на действия Габигола, он же Габриэль Барбоза. В сравнении с тем футболистом, что был в "Интере", это просто другой человек. Нынешний Габигол невероятно физически мощен и уверен в себе.

"Фламенго" и "Палмейрас" по два раза выигрывали Либертадорес, но разница в том, что "Вердао" еще участвовал в трех проигравших финалах.

Нас ожидает большой финал, и пропустить его жалко, ведь даже по времени (поединок стартует в 22-00 в субботу) он удобен для европейского просмотра и не пересекается ни с каким статусным поединком в топ-5 лиг. Итак, вы знаете, что делать 27-го ноября перед сном!

Копа Либертадорес. Финал

27 ноября. Монтевидео. Сентенарио

"Палмейрас" (Бразилия) 22:00 "Фламенго" (Бразилия)

Телетрансляция - Футбол 1

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