Автор самого красивого гола ЧМ-2006 закончил карьеру в 40 лет
Макси Родригес передал эстафету молодым
Фото: newellsoldboys.com.ar/ автор неизвестен
Знаменитый аргентинец Макси Родригес вчера объявил о завершении карьеры. 2 января ему исполнится 41 год.
Последним матчем вингера стала игра "Ньюэлз Олд Бойз" против "Банфилда". Макси был активен, мог забить и покинул поле на 56-й минуте под аплодисменты трибун.
Родригес провел свои лучшие годы в Испании, выступая за "Эспаньол" и "Атлетико" (2002-10), после чего не слишком удачно съездил в "Ливерпуль" (2010-12). За родной "Ньюэлз" он выступал последние три года, став вторым лучшим бомбардиром в истории клуба (94 гола).
Кроме того, Родригес сыграл 57 матчей (16 голов) за сборную Аргентины в 2003-15 годах, став автором самого красивого гола ЧМ-2006.
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