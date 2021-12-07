Автор самого красивого гола ЧМ-2006 закончил карьеру в 40 лет

Знаменитый аргентинец Макси Родригес вчера объявил о завершении карьеры. 2 января ему исполнится 41 год.

Последним матчем вингера стала игра "Ньюэлз Олд Бойз" против "Банфилда". Макси был активен, мог забить и покинул поле на 56-й минуте под аплодисменты трибун.

Родригес провел свои лучшие годы в Испании, выступая за "Эспаньол" и "Атлетико" (2002-10), после чего не слишком удачно съездил в "Ливерпуль" (2010-12). За родной "Ньюэлз" он выступал последние три года, став вторым лучшим бомбардиром в истории клуба (94 гола).

Кроме того, Родригес сыграл 57 матчей (16 голов) за сборную Аргентины в 2003-15 годах, став автором самого красивого гола ЧМ-2006.