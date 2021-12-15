Чемпионат Аргентины: блеск Ривера и всеобщее обнищание

Традиционно аргентинский чемпионат по своему уровню в Южной Америке конкурировал с Бразилией. В последнее десятилетие, или даже чуть-чуть больший срок, соседи хорошо оторвались от «Серебряной страны». Бесконечные волны внутренних экономических кризисов накрыли Аргентину с головой, а ныне она еще и потерпела тяжелый удар со стороны коронавируса. Этот финансовый удар стал проклятием для клубов. За счет мощных футбольных школ еще держится определенный качественный уровень, однако кризис очевиден. Пару лет назад два гранда "Ривер Плейт" и "Бока Джуниорс" возвышались над всеми другими по своим возможностям. Пока остался один лидер, у «генуэзцев» все еще есть хороший бюджет для местной лиги, но уже далеко позади вечного врага и в игровом развитии, и в управленческом.

Однако проблемы соперников не умаляют силу действующего чемпиона. Команда Марсело Гальярдо спокойно и солидно прошла весь чемпионат и досрочно завоевала титул. За три тура до финиша "Ривер Плейт" дома разгромил "Расинг" 4:0 и стал недостижимым для конкурентов. 36-е чемпионство! А предыдущее, как это ни странно, было добыто еще в 2014 году. Теперь по количеству титулов "Бока Джуниорс" отстает на восемь.

Несмотря на наличие хорошей школы и активную работу по привлечению талантливых игроков из других клубов еще в совсем юном возрасте, «Ривер» опирается на опыт ветеранов. Лучше всего это демонстрирует ситуация с вратарями: первому номеру Франко Армани, второму по статусу Энрике Болонье 39, как и третьему голкиперу чемпионов Герману Люксу. Также в составе миллионеров Хавьер Пинола (38 лет), Милтон Каско (33), Матиас Суарес (33), Энцо Перес (35), Леонардо Понсио (38) и Джонатан Майдана (36). Последний нам известен по выступлениям за «Металлист». Он уже был в «Ривере» с 2010 по 2018 годы. После чего играл в Мексике и даже уже покидал футбол из-за хронической травмы, однако вернулся.

Главной же звездой команды является 21-летний нападающий Хулиан "Паук" Альварес. Он самый лучший игрок чемпионата и главный бомбардир. Хулиан не габаритный, подвижный и умный форвард. Футболист, который может быть острием, вторым форвардом (особенно при наличии силового) или крайним нападающим. Сейчас это главный бриллиант "Ривера". Разговоры о его возможном переходе в «Шахтер» действительно очень причудливы. Вроде бы, клаусула у Альвареса 25 миллионов долларов, но просто заплатить ее мало, нужно согласие игрока. Сам же нападающий и вся его команда (агенты, менеджеры, семья) ориентированы на переход только в крупный европейский клуб.

Второй большой звездой «Ривера» в этом сезоне стал Аугустин Палавесино (Палавечино на итальянский манер, ведь оттуда его корни). Этому центральному атакующему полузащитнику 25 лет. По своему профайлу он что-то среднее между классической 10-й и 8-й. Парень раскрывал свой талант не скоро. На родине играл за «Платенсе», поехал в Колумбию в «Депортиво Кали». Оттуда его взял Гальярдо, сразу пообещав игроку место в основе и полную свободу действия. Столь большое доверие просто придало крылья Аугустину. Сейчас он является одной из величайших звезд чемпионата Аргентины и мечтает превзойти достижение своего кузена Эрика Ламелы.

Достаточно неплохо обстоят дела и у нашего знакомого по «Карпатам» Хорхе Карраскаля. У колумбийца полное доверие тренера и много игрового времени.

Очень мощно провел сезон относительно скромный клуб "Тажерес де Кордоба". Команда лидировала в чемпионате, дошла до финала кубка страны, но сил добиться большего просто не было.

А вот вторым в чемпионате стал клуб "Дефенса и Хустисия". Отпустив в Бразилию тренера Эрнана Креспо, он нашел достойную замену. 40-летний Себастьян Беккасес (бывший помощник Хорхе Сампаоли). Агрессивная игра его команды раскрыла таланты уже опытного Пиццини и молодого (24 года) Ротонди. «Дефенса и Хустисия" – классический пример средней команды, которая в условиях кризиса очень последовательно вела себя и потому добилась успеха.

Каждая история об аргентинском чемпионате не может обойти сторону «Боки Джуниорс». Еще недавно команда шла седьмой в турнирной таблице и не попадала в Либертадорес. Когда легендарный Хуан Роман Рикельме получил должность первого вице-президента клуба, то вместе с президентом Хорхе Амором Амеалем обещал привезти таких топовых игроков как: Паоло Герреро, Чарльз Арангис, Дани Алвес, Маурисио Исла и Николас Гайтан. Ни один из них не появился на Ла Бомбонера. Клуб переживает кризис среднего уровня. Выйти из него вполне возможно, но о быстром прогрессе речь пока не идет. "Генуэзцам" удалось победить в кубке Аргентины (путевка в Либертадорес) и это вдохновило команду на успешное завершение соревнований в чемпионате.

Традиционно одним из самых интересных в Аргентине является "Велес Сарсфилд". Клуб особенный, семейный, спокойный, что на фоне амбиций и агрессии других его очень выделяется. Тренирует его сейчас Маурисио Пеллергино, игравший за «Барселону», «Валенсию», «Ливерпуль» и тренировавший «Алавес», «Саутгемптон», «Леганес». Без звезд и со своими ребятами команда демонстрирует хороший футбол. Большой бедой «Велеса» является куча долгов перед ним разных клубов. Почти два с половиной миллиона ему еще должны «Болонья» за Николаса Домингеса, «Мальорка» за Брайане Куфре, «Альмерия» за Лукаса Робертоне, «Индепендьенте» за Лукаса Ромеро и «Бенфика» за Николасе Отаменде (на этот раз деньги команде, воспитавшей футболиста, ведь брали его из «Манчестер Сити»).

В заключение представлю свою версию символической сборной чемпионата.

ВРАТАРЬ

Хосе Антонио «Котенок» Девекки. «Алдовиси». 26 лет. Его команда была одной из самых слабых в защитных действиях, поэтому парень имел возможность работать вволю и сделал немало.

ПРАВЫЙ ЗАЩИТНИК

Эмануэл Коронел. "Бонфилд". 24 года. Легендарный наставник Хуан Мануэль Фалсион настоял на его возвращении из аренды, и теперь это стало большим успехом маленькой. Фиалсион теперь в «Индепендьенте», а вот Коронел - звезда «Банфилда».

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ЗАЩИТНИКИ

Кевин МакАллистер, сын игрока сборной Аргентины Карлоса МакАллистера и брат еще двух футболистов Франсиса и Алексиса, является столбом "Аргентинос Джуниорс". Ему 24. Закрывает все необходимые позиции в защите, хотя его природное место в центре.

Карлос Изкьердос. 33 года. «Бока Джуниорс». Хорошо известный мастер, ставший островком покоя в бурном сезоне для его команды. Очень сильный в отборе.

ЛЕВЫЙ ЗАЩИТНИК

Лаутаро Бланко. 22 года. "Росарио Сентрал". Воспитанник клуба, также способный сыграть левого центрального защитника в схеме 5-3-2. Кроме выполнения разрушительных функций, отдал семь результативных передач.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК

Фернандо Рубен Зуки. 30 лет. «Эстудиантес». В целом, команда Рикардо Зиелински провела хороший чемпионат. Главным же стабилизатором игры был Зуки, опорник и универсальный хавбек одновременно.

АТАКУВАЛЬНЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК

Аугусто Палавесино. 25 лет. "Ривер Плейт". Уже упомянут раньше.

ПРАВЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК

Диего Луис Валойес. 25 лет. «Тажерес де Кордоба». Колумбиец не только забивал и отдавал результативные передачи. Он со своего фланга вёл игру команды. Также был очень успешен в борьбе за верховые мячи.

ЛЕВЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК

Мартин "Хуанчи" Охеда. 23 года. «Годой Круз». Универсальный хавбек атакующей направленности. Он умеет действовать также на правом фланге в центре. На юношеском уровне немало забивал. Сейчас уже сформированный футболист для переезда в Европу.

ФОРВАРДЫ

Хулиан Альварес. 21 год. "Ривер Плейт". Также уже упомянут.

Хосе Мануэль «Худорлявый» Лопес. 42 года. "Ланус". Выбирая второго после бесспорного Альвареса форварда, я понял, что у меня есть список дедов. Лопесу 42, Хосе Санда 41, Маркосу Рубену (экс игрок «Динамо» Киев) всего 35. Однако Рубен точно не был лучшим, а вот между Сандом и Лопесом был тяжелый выбор. Победил прогресс первого, если Хосе Санд является символом голов два десятилетия, то Хосе Мануэль долго был малозаметным исполнителем и только в 42 (!!!) взорвался как бомбардир на высоком уровне.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine, скриншот - soccerway