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Так хотел Диего. В аэропорту Буэнос-Айреса установили статую Марадоны

Южная Америка
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Так хотел Диего. В аэропорту Буэнос-Айреса установили статую Марадоны

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В главном международном аэропорту Буэнос-Айреса установили статую легендарного футболиста Диего Марадоны. Она была изготовлена с помощью элементов 3D-печати, в полный рост. Для ее создания использовались фотографии, которые были сделаны во время звучания национального гимна Аргентины на ЧМ-1986 в Мексике.

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По словам главы компании Airports Argentina 2000, управляющей аэропортом Буэнос-Айреса, он лично предлагал Марадоне установить статую. Легенда сборной Аргентины сам попросил, чтобы ее установили именно в аэропорту.

Напомним, Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. В составе "альбиселесте" Диего становился золотым и серебряным призером чемпионатов мира, брал бронзу Кубка Америки.

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В статье: Диего Марадона
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