Так хотел Диего. В аэропорту Буэнос-Айреса установили статую Марадоны
Правильно ли место?
Getty Images / Global Images Ukraine
В главном международном аэропорту Буэнос-Айреса установили статую легендарного футболиста Диего Марадоны. Она была изготовлена с помощью элементов 3D-печати, в полный рост. Для ее создания использовались фотографии, которые были сделаны во время звучания национального гимна Аргентины на ЧМ-1986 в Мексике.
По словам главы компании Airports Argentina 2000, управляющей аэропортом Буэнос-Айреса, он лично предлагал Марадоне установить статую. Легенда сборной Аргентины сам попросил, чтобы ее установили именно в аэропорту.
Напомним, Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. В составе "альбиселесте" Диего становился золотым и серебряным призером чемпионатов мира, брал бронзу Кубка Америки.
????✈️ @aa2000oficial inauguró en el primer piso de la Terminal A del Aeropuerto Internacional de Ezeiza una estatua tamaño real de Diego Armando Maradona. pic.twitter.com/nsgKDXahXI— Marca de Gol (@marcadegol) December 15, 2021
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