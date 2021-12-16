Так хотел Диего. В аэропорту Буэнос-Айреса установили статую Марадоны

В главном международном аэропорту Буэнос-Айреса установили статую легендарного футболиста Диего Марадоны. Она была изготовлена с помощью элементов 3D-печати, в полный рост. Для ее создания использовались фотографии, которые были сделаны во время звучания национального гимна Аргентины на ЧМ-1986 в Мексике.

По словам главы компании Airports Argentina 2000, управляющей аэропортом Буэнос-Айреса, он лично предлагал Марадоне установить статую. Легенда сборной Аргентины сам попросил, чтобы ее установили именно в аэропорту.

Напомним, Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. В составе "альбиселесте" Диего становился золотым и серебряным призером чемпионатов мира, брал бронзу Кубка Америки.