Ждала 67 лет. В Атласе открыли легендарную бутылку виски в честь второго золота в истории клуба
Место действия – Гвадалахара, Мексика
Atlas
Футбольный клуб "Атлас" во второй раз в своей истории выиграл золотой комплект медалей чемпионата Мексики. Впервые триумф был достигнут в 1951-м и уже через 3 года после эпохального события тогдашний президент клуба решил запечатать бутылку виски, чтобы открыть ее только в случае следующего чемпионства команды из Гвадалахары.
POR NUESTROS ABUELOS, MADRES, PADRES, HERMANOS, HIJOS Y TODOS LOS ROJINEGROS DEL MUNDO Y EL CIELO...— ⭑ Atlas FC ⭑ (@AtlasFC) December 13, 2021
¡¡¡SOMOS LOS CAMPEONES DE MÉXICO, CARAJOOOOOOOO!!! ❤️???? TE AAAMOOOO, ATLAAAAAS!!! #Junto2 #Transformamos ???? pic.twitter.com/ff5T1ildkk
И вот, на этой неделе "Атлас" спустя 70 лет со дня первого титула вновь завоевал золото, поэтому в клубе торжественно откупорили легендарную бутылку в присутствии журналистов и игроков. По информации La Afición, шотландский виски Ballantine's стоил около миллиона песо (почти 50 тысяч долларов).
Se abrió la botella. pic.twitter.com/6CTijL6Vlu— david medrano felix (@medranoazteca) December 14, 2021
В том самом 1951-м 21-летний болельщик клуба Эдмундо Иньигес поклялся, что не умрет, пока снова не увидит своими глазами успех "красно-черных". В 2021-м уже 91-летний фанат не смог сдержать слезы. В сеть попало трогательное видео с первыми эмоциями Иньигеса после финального свистка решающего матча с "Леоном" (3:3; 4:3 по пенальти).
Edmundo Iñiguez is 91 years old and told his family he was not going to die until Atlas FC won the Mexican league again.— ESPN FC (@ESPNFC) December 13, 2021
This was his reaction when they won. He's been waiting 70 years ????❤️
(via @chuysanchez_) pic.twitter.com/RnHASzzAXF
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