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Ждала 67 лет. В Атласе открыли легендарную бутылку виски в честь второго золота в истории клуба

Южная Америка
(3 голосов)

Место действия – Гвадалахара, Мексика

Ждала 67 лет. В Атласе открыли легендарную бутылку виски в честь второго золота в истории клуба

Atlas

Новина українською

Футбольный клуб "Атлас" во второй раз в своей истории выиграл золотой комплект медалей чемпионата Мексики. Впервые триумф был достигнут в 1951-м и уже через 3 года после эпохального события тогдашний президент клуба решил запечатать бутылку виски, чтобы открыть ее только в случае следующего чемпионства команды из Гвадалахары.

И вот, на этой неделе "Атлас" спустя 70 лет со дня первого титула вновь завоевал золото, поэтому в клубе торжественно откупорили легендарную бутылку в присутствии журналистов и игроков. По информации La Afición, шотландский виски Ballantine's стоил около миллиона песо (почти 50 тысяч долларов).

В том самом 1951-м 21-летний болельщик клуба Эдмундо Иньигес поклялся, что не умрет, пока снова не увидит своими глазами успех "красно-черных". В 2021-м уже 91-летний фанат не смог сдержать слезы. В сеть попало трогательное видео с первыми эмоциями Иньигеса после финального свистка решающего матча с "Леоном" (3:3; 4:3 по пенальти).

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В статье: Атлас (Гвадалахара)
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Источник:
razon.com.

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