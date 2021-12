Ждала 67 лет. В Атласе открыли легендарную бутылку виски в честь второго золота в истории клуба

Футбольный клуб "Атлас" во второй раз в своей истории выиграл золотой комплект медалей чемпионата Мексики. Впервые триумф был достигнут в 1951-м и уже через 3 года после эпохального события тогдашний президент клуба решил запечатать бутылку виски, чтобы открыть ее только в случае следующего чемпионства команды из Гвадалахары.

И вот, на этой неделе "Атлас" спустя 70 лет со дня первого титула вновь завоевал золото, поэтому в клубе торжественно откупорили легендарную бутылку в присутствии журналистов и игроков. По информации La Afición, шотландский виски Ballantine's стоил около миллиона песо (почти 50 тысяч долларов).

В том самом 1951-м 21-летний болельщик клуба Эдмундо Иньигес поклялся, что не умрет, пока снова не увидит своими глазами успех "красно-черных". В 2021-м уже 91-летний фанат не смог сдержать слезы. В сеть попало трогательное видео с первыми эмоциями Иньигеса после финального свистка решающего матча с "Леоном" (3:3; 4:3 по пенальти).

Edmundo Iñiguez is 91 years old and told his family he was not going to die until Atlas FC won the Mexican league again.



This was his reaction when they won. He's been waiting 70 years ????❤️



(via @chuysanchez_) pic.twitter.com/RnHASzzAXF