Ждала 67 лет. В Атласе открыли легендарную бутылку виски в честь второго золота в истории клуба

Футбольный клуб "Атлас" во второй раз в своей истории выиграл золотой комплект медалей чемпионата Мексики. Впервые триумф был достигнут в 1951-м и уже через 3 года после эпохального события тогдашний президент клуба решил запечатать бутылку виски, чтобы открыть ее только в случае следующего чемпионства команды из Гвадалахары.

POR NUESTROS ABUELOS, MADRES, PADRES, HERMANOS, HIJOS Y TODOS LOS ROJINEGROS DEL MUNDO Y EL CIELO...



¡¡¡SOMOS LOS CAMPEONES DE MÉXICO, CARAJOOOOOOOO!!! ❤️???? TE AAAMOOOO, ATLAAAAAS!!! #Junto2 #Transformamos ???? pic.twitter.com/ff5T1ildkk — ⭑ Atlas FC ⭑ (@AtlasFC) December 13, 2021

И вот, на этой неделе "Атлас" спустя 70 лет со дня первого титула вновь завоевал золото, поэтому в клубе торжественно откупорили легендарную бутылку в присутствии журналистов и игроков. По информации La Afición, шотландский виски Ballantine's стоил около миллиона песо (почти 50 тысяч долларов).

Se abrió la botella. pic.twitter.com/6CTijL6Vlu — david medrano felix (@medranoazteca) December 14, 2021

В том самом 1951-м 21-летний болельщик клуба Эдмундо Иньигес поклялся, что не умрет, пока снова не увидит своими глазами успех "красно-черных". В 2021-м уже 91-летний фанат не смог сдержать слезы. В сеть попало трогательное видео с первыми эмоциями Иньигеса после финального свистка решающего матча с "Леоном" (3:3; 4:3 по пенальти).

Edmundo Iñiguez is 91 years old and told his family he was not going to die until Atlas FC won the Mexican league again.



This was his reaction when they won. He's been waiting 70 years ????❤️



(via @chuysanchez_) pic.twitter.com/RnHASzzAXF — ESPN FC (@ESPNFC) December 13, 2021