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Роналдо стал владельцем родного Крузейро

Южная Америка
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Бразилец выкупил 90% акций клуба

Роналдо стал владельцем родного Крузейро

Itatitaia

Новина українською

Легендарный нападающий Роналдо купил 90% акций футбольного клуба "Крузейро".

Сделка обошлась экс-игроку в 400 миллионов реалов или 70,2 млн долларов. Примечательно, что часть средств от покупки пойдет на погашение долгов бразильского клуба.

Форвард выступал за "Крузейро" в начале своей карьеры игрока - с 1993 по 1994 год.

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В статье: Роналдо Крузейро (Белу-Оризонти)
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Источник:
Itatitaia

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