Роналдо стал владельцем родного Крузейро
Бразилец выкупил 90% акций клуба
Itatitaia
Легендарный нападающий Роналдо купил 90% акций футбольного клуба "Крузейро".
Сделка обошлась экс-игроку в 400 миллионов реалов или 70,2 млн долларов. Примечательно, что часть средств от покупки пойдет на погашение долгов бразильского клуба.
Форвард выступал за "Крузейро" в начале своей карьеры игрока - с 1993 по 1994 год.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Itatitaia
Популярное сейчас
- Серия А. Аталанта - Рома 1:4. Вот так бывает
- Шаблий получил 400 тысяч евро за переход Мампасси в Локомотив
- Чолизм умирает в мучениях: Симеоне впервые за 10 лет не контролирует Атлетико
- Чемпионат Аргентины: блеск Ривера и всеобщее обнищание
- Даша Савина хвастается идеальной фигурой в купальнике на Мальдивах. ФОТО
- Красотка дня. Суперзвезда латиноамериканской сцены - девушка подопечного Шевы в Дженоа. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...