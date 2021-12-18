Роналдо стал владельцем родного Крузейро

Легендарный нападающий Роналдо купил 90% акций футбольного клуба "Крузейро".

Сделка обошлась экс-игроку в 400 миллионов реалов или 70,2 млн долларов. Примечательно, что часть средств от покупки пойдет на погашение долгов бразильского клуба.

Форвард выступал за "Крузейро" в начале своей карьеры игрока - с 1993 по 1994 год.