Награду лучшему бомбардиру Кубка Аргентины назвали в честь Агуэро

Серхио Агуэро, который недавно завершил карьеру футболиста из-за проблем с сердцем, учредят название приза на родине.

Теперь награду лучшему бомбардиру Кубка Аргентины будет носить имя бывшего игрока "Манчестер Сити" и "Барселоны". Об этом заявил президент Федерации футбола страны Клаудио Тапия.

Отметим, Агуэро также защищал цвета "Индепендьенте" и "Атлетико". Аргентинец - лучший бомбардир в истории "Ман Сити". В составе горожан за 10 лет он забил 260 мячей.

На счету форварда 41 гол в 101 матче в сборной Аргентины.