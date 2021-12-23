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Награду лучшему бомбардиру Кубка Аргентины назвали в честь Агуэро

Южная Америка
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Аргентинцу отдадут дань уважения на родине

Награду лучшему бомбардиру Кубка Аргентины назвали в честь Агуэро

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Серхио Агуэро, который недавно завершил карьеру футболиста из-за проблем с сердцем, учредят название приза на родине.

Теперь награду лучшему бомбардиру Кубка Аргентины будет носить имя бывшего игрока "Манчестер Сити" и "Барселоны". Об этом заявил президент Федерации футбола страны Клаудио Тапия.

Отметим, Агуэро также защищал цвета "Индепендьенте" и "Атлетико". Аргентинец - лучший бомбардир в истории "Ман Сити". В составе горожан за 10 лет он забил 260 мячей.

На счету форварда 41 гол в 101 матче в сборной Аргентины.

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В статье: Аргентина Серхио Агуэро
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Источник:
El Comercio

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