Награду лучшему бомбардиру Кубка Аргентины назвали в честь Агуэро
Аргентинцу отдадут дань уважения на родине
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Серхио Агуэро, который недавно завершил карьеру футболиста из-за проблем с сердцем, учредят название приза на родине.
Теперь награду лучшему бомбардиру Кубка Аргентины будет носить имя бывшего игрока "Манчестер Сити" и "Барселоны". Об этом заявил президент Федерации футбола страны Клаудио Тапия.
Отметим, Агуэро также защищал цвета "Индепендьенте" и "Атлетико". Аргентинец - лучший бомбардир в истории "Ман Сити". В составе горожан за 10 лет он забил 260 мячей.
На счету форварда 41 гол в 101 матче в сборной Аргентины.
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Источник:El Comercio
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