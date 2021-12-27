А как же Жезуш? Наставник сборной Польши возглавит Фламенго

Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза станет новым главным тренером бразильского "Фламенго", сообщает журналист Николай Скира.

По информации источника, португальский специалист уже подписал соглашение на два года с возможностью продления еще на один сезон.

???????? Done Deal and confirmed! Paulo #Sousa to #Flamengo as new coach. 2-years contract with option for another season. No surprise here since the last December 20! #transfers https://t.co/UWuB9KuXor — Nicolò Schira (@NicoSchira) December 26, 2021

Ранее "Фламенго" объявил об уходе из команды Ренато Гаушо

Причем, получается, что Соуза покидает сборную Польши перед важнейшими матчами. Ведь уже 24 марта следующего года польская команда проведет в Москве полуфинальный стыковой матч со сборной России за право выхода на Чемпионат мира-2022 в Катаре.

Ранее сообщалось, что основным претендентов на работу во "Фламенго" является Жорже Жезуш из "Бенфики".