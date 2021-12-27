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А как же Жезуш? Наставник сборной Польши возглавит Фламенго

Южная Америка
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Специалист подпишет контракт по схеме "2+1"

А как же Жезуш? Наставник сборной Польши возглавит Фламенго

Фото: ru.uefa.com

Новина українською

Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза станет новым главным тренером бразильского "Фламенго", сообщает журналист Николай Скира.

По информации источника, португальский специалист уже подписал соглашение на два года с возможностью продления еще на один сезон.

Ранее "Фламенго" объявил об уходе из команды Ренато Гаушо

Причем, получается, что Соуза покидает сборную Польши перед важнейшими матчами. Ведь уже 24 марта следующего года польская команда проведет в Москве полуфинальный стыковой матч со сборной России за право выхода на Чемпионат мира-2022 в Катаре.

Ранее сообщалось, что основным претендентов на работу во "Фламенго" является Жорже Жезуш из "Бенфики".

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В статье: Польша Паулу Соуза Фламенго (Рио-де-Жанейро)
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