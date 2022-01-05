"Забил" свой последний гол. В Чили футболисты вынесли на поле стадиона гроб с лидером своей команды

В Южной Америке, а именно в Чили, футболисты команды "Парисьон Де Пейн" вынесли на поле стадиона клуба гроб с умершим лидером своей команды, чтобы он "провел" последний гол в своей профессиональной карьере, как сообщает портал BioBioChile.

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Начало 2022-го для "Парисьона Де Пейна" было омрачено внезапной смертью лидера команды Хайме Эскандара. Попрощались с игроком, оттолкнувшись от американской футбольной традиции: с помощью отскока от гроба один из исполнителей отправил мяч в ворота, а затем игроки ринулись к домовине и скандировали чанты.

Также "празднование гола" проходило под аккомпанемент фейерверков.