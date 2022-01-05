Лео Месси, Ней Роналду. Оказывается, у знаменитого малыша по имени Гризманн Мбаппе есть брат и кузены
Без бутылки не разберешься
Ранее мы уже сообщали о том, что боливийская супружеская пара футбольных фанатов, проживающая в Чили, назвала своего новорожденного сына Гризманном Мбаппе. Теперь же стало известно, что родители проявили оригинальность и до появления на свет малыша, которого назвали в честь Килиана и Антуана.
Выяснилось, что у других членов семьи Теодоры Пакайе и Эктора Чамби также есть подобная фишка. Их племянников зовут Андрес Иньеста, Неймар Роналду, Лионель Месси, Алексис Чарльз. А мальчишку, который родился у Теодоры и Эктора перед Гризманном Мбаппе, родители назвали Джеймсом Модричем – также в честь футболистов. Ему уже 3 года.
"Мы скромные люди, которые любят футбол и спорт", – так объяснила тенденцию супружеская пара.
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