Отрезал палец, чтобы поскорее вернуться в игру. История жизни и смерти легендарного кипера-дальтоника

25-метровое изображение Карлоса Кастильо появилось на здании тренировочного центра "Флуминенсе". Художник Марсело Мент, ярый болельщик "триколора", нарисовал величайшую звезду в истории команды воинов из Ларанжейры. Он был вратарем сборной с 1950-го по 1965-й годы.

"Святой Кастильо" звала его торсида. Было за что. В списке лучших вратарей страны он всегда будет в топ-списке. Рядом с Жилмаром, Леао, Карлосом, Таффарелом, Дидой и другими. Еще Кастильо звали "Стоиком". Многие проливали пот и даже кровь за право быть игроком "Флуминенсе", но только он отдал часть себя за это, в прямом смысле. В 1957 году Кастильо в шестой раз серьезно повредил мизинец на левой руке, на этот раз сломал. Чтобы быстрей вернуться к игре он настоял на ампутации. После чего на победных чемпионатах мира в Швеции и Чили был вторым вратарем "Селесао" после Жилмара.

Считается, что по мастерству и уравновешенности он не уступал Жилмару. Минусом Кастильо был дальтонизм, он мог перепутать цвет футболки и во время скопления игроков воспринять чужого как своего. Особенно проблемным для него было различить зеленый и красный. По иронии судьбы оба эти цвета присутствуют в трехцветной окраске его родного клуба. Также у него были проблемы с вечерними матчами – искусственное освещение плохо влияло на зрение вратаря, особенно если играли белым мячом. Сначала это было его тайной, а со временем об этом узнали соперники и пытались, по возможности, играть против "Флу" только вечером и мячом, сами понимаете, насколько светлым.

Несмотря на это Карлос Кастильо провел за Флуминенсе 698 матчей, в которых было одержано 420 побед. 255 поединков он отстоял насухо, более трети, что хорошо и ныне, а для его результативных времен и подавно. Кстати, в своем первом клубе "Оларии" он играл и в воротах, и в нападении, левым крайним.

Козырями Кастильо были выходы на высокие подачи, когда стройный вратарь выпрыгивал с огромной силой и верно рассчитывал траекторию полета мяча. Также Карлос считался мастером отражения пенальти.

Самой интересной страницей его жизни следует считать взаимоотношения со сборной. В нее он попал накануне домашнего чемпионата мира 1950 года. Тренер Флавио Коста остался им доволен после двух матчей против Парагвая (ничья и победа), но безусловно основным был Моассир Барбоза. Кастильо должен за это благодарить судьбу – поражение от Уругвая в завершающем матче того чемпионата стало национальной трагедией, а у выдающихся игроков той "селесао" никогда уже не было счастья в сборной. "Мараканасо", так зовется тот проигрыш и он повлек за собой волну самоубийств в стране. Тренеру Косте, лучшему наставнику Бразилии прошлого века, стоил того, что он должен был скрываться вместе с семьей от разъяренных торседорес. Из "Мараканы" его после финала вывезли под видом забинтованного пострадавшего.

Тот же Барбоза вполне испробовал на себе народную "нелюбовь". Кастильо сразу стал основным после того фиаско. Барбозу банально убрали, чтобы не было лишних проблем. Для поддержки этого "проклятого" игрока, его в 1953-м поставили на неважный матч проходившего в Перу чемпионата Южной Америки.

Тогда в сборной Кастильо уже был безусловно первым номером, ему полностью доверял тренер Зезе Морейра, наставник, с которым Карлос провел свои лучшие матчи. В частности, в 1952 году герой этого текста стал участником поединка, который считается местью за "Мараканасо". Это был Панамериканский чемпионат. Понимаю, название сомнительное. Но главное, что в решающем матче встретились Бразилия и Уругвай. Со стороны "селесте" вышли шесть главных героев финала Мундиаля-1950 – Роке Масполи, Матиас Гонсалес, Виктор Андраде, Хулио Перес, Оскар Мигес и "проклятие Бразилии" Алсидес Гиджиа, забивший смертельный гол на "Маракане". Тренером в Уругвае был тот же триумфатор чемпионата мира Хуан Лопес, а еще два игрока сборной имели статус чемпионов мира в качестве запасных.

В Бразилии из участников "Мараканасо" сыграл только капитан Адемир Менезес. И она выиграла 4:2. В частности, благодаря Кастильо. Зезе Морейра говорил: "Меня не интересует, какие цвета он видит, он видит игру и понимает ее".

Под занавес карьеры легендарный вратарь сыграл за "Пайсанду" и завоевал звание чемпиона штата Пара. Да, это может выглядеть смешно с точки зрения современности, но Кастильо стал легендой и этого клуба, находясь там менее пяти месяцев. "Пайсанду" был доминатором в штате и до этого, но вклад голкипера в победу болельщики, которые видели эти матчи, считают решающим.

Фото - fluminense.com.br, ФК Флуминенсе

Карлос Кастильо потом стал довольно хорошим тренером. По крайней мере, всегда имел спрос на свою работу. С микроскопическим клубом "Операрио" из Мату-Гроссу он вообще добрался до полуфинала чемпионата страны (турнир с групповыми соревнованиями и плей-оффом), где драматично проиграл "Сан Пауло". После работы в "Сантосе" он на несколько месяцев остался свободным и вскоре получил достаточно денежное предложение возглавить сборную Саудовской Аравии. Желания ехать туда у него не было, но из-за собственных ошибок было немало долгов. Поэтому согласился. Однако его вторая жена категорически отказалась ехать неизвестно куда в далекие пески. Это либо целый комплекс проблем подтолкнули Кастильо на последний шаг, неизвестно. Перед смертью он также провел два серьезных медицинских обследования. Их результаты никогда не разглашались. 2 февраля 1987-го года он выпрыгнул то ли с балкона квартиры своей первой жены, то ли с его крыши.

"Святой Кастильо" легко мог спутать цвета родного "Флуминенсе" с другими и просто не знал, как они выглядят. Это не помешало ему стать величайшим идолом торсиды "Триколора". В настоящее время имя Карлоса Кастильо носит тренировочный центр клуба.